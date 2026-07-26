I u Italiji požari. 400 ljudi evakuirali brodovima

Talijanska obalna straža u nedjelju je objavila da je morskim putem evakuirala više od 400 ljudi zbog požara u općini Peschici u regiji Apuliji na jugu Italije.

"Dosad je morem evakuirano više od 400 turista i kupača, jedinim mogućim putem za evakuaciju", priopćila je obalna straža na kanalu na WhatsAppu u nedjelju poslijepodne.

Glasnogovornik obalne straže rekao je za AFP da se očekuje evakuacija još otprilike 300 ljudi.

"Operacije su još uvijek u tijeku, a uključuju šest plovila obalne straže, tri plovila carinske straže, kao i desetak privatnih brodova koji se koriste za prijevoz putnika i koje pružaju podršku akcijama spašavanja", dodaje se u izjavi.

Fotografije prikazuju vatrogasna vozila i kanader kako se bore s ovim požarom koji trenutačno ne prijeti domovima, no oblak dima vidi se iz daljine i od nekoliko desetaka kilometara.

"Čekamo dolazak kanadera iz Rima. Situacija je trenutačno pod kontrolom“, rekao je gradonačelnik Peschicija Luigi d'Arenzo za lokalne novine La Gazzetta del Mezzogiorno.