Dosad je morem evakuirano više od 400 turista i kupača, jedinim mogućim putem za evakuaciju
I u Italiji požari. 400 ljudi evakuirali brodovima
Talijanska obalna straža u nedjelju je objavila da je morskim putem evakuirala više od 400 ljudi zbog požara u općini Peschici u regiji Apuliji na jugu Italije.
"Dosad je morem evakuirano više od 400 turista i kupača, jedinim mogućim putem za evakuaciju", priopćila je obalna straža na kanalu na WhatsAppu u nedjelju poslijepodne.
Glasnogovornik obalne straže rekao je za AFP da se očekuje evakuacija još otprilike 300 ljudi.
"Operacije su još uvijek u tijeku, a uključuju šest plovila obalne straže, tri plovila carinske straže, kao i desetak privatnih brodova koji se koriste za prijevoz putnika i koje pružaju podršku akcijama spašavanja", dodaje se u izjavi.
Fotografije prikazuju vatrogasna vozila i kanader kako se bore s ovim požarom koji trenutačno ne prijeti domovima, no oblak dima vidi se iz daljine i od nekoliko desetaka kilometara.
"Čekamo dolazak kanadera iz Rima. Situacija je trenutačno pod kontrolom“, rekao je gradonačelnik Peschicija Luigi d'Arenzo za lokalne novine La Gazzetta del Mezzogiorno.
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