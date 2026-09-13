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TRI PITANJA KLIMI PLUS+

I u rujnu ćete se osjećati kao mačka na usijanom krovu. Sretno vam bilo u pećnici!

Piše Boris Rašeta, Ana Dasović,
Čitanje članka: 1 min
I u rujnu ćete se osjećati kao mačka na usijanom krovu. Sretno vam bilo u pećnici!
Foto: WRF, Istramet
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