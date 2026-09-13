Kuhat ću vas na 40 ljeti, marinirati na 10 zimi. Skijanje zaboravite, Hrvati! To je poručila Klima u odgovoru na tri pitanja novog broja Expressa
TRI PITANJA KLIMI PLUS+
I u rujnu ćete se osjećati kao mačka na usijanom krovu. Sretno vam bilo u pećnici!
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Nekrolozi obično idu u drugi dio Expressa, ali ovoga puta će ispraćaj dragog pokojnika, koji je za vikend ispustio dušu nakon što mu je dugo tekla odjavna špica, obaviti na prvim stranicama. Tko je umro? Pa, prvi klimatski cilj iz Pariza i službeno je mrtav. Znanstvenici UN-a su u najnovijem izvještaju potvrdili da granicu od 1,5 Celzijevih stupnjeva zagrijavanja preskačemo već u idućih nekoliko godina, a cilj je bio da ne preskočimo letvicu. Nema više “ako”, sad je “kad”, pa ćemo tri pitanja postaviti - klimi.
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