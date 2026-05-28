PAVLIČEK ODBIJA

I vukovarski DSS protiv Thompsonova koncerta u Vukovaru: ‘To dijeli društvo...’

Piše HINA,
Na svečanoj prisegi ročnika u Požegi pozornost je privukla Diva Perković, kći pjevača Marka Perkovića Thompsona | Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

iz DSS-a pozivaju gradonačelnika da preispita svoju odluku i povuče potporu Grada "za održavanje tog štetnog događaja"

Povodom koncerta Marka Perkovića Thompsona najavljenog u kolovozu u Vukovaru u četvrtak su se priopćenjem oglasili i iz Demokratskog saveza Srba (DSS) navodeći da je riječ o koncertu neprihvatljivom većini srpske zajednice i izvođaču koji snažno dijeli hrvatsko društvo.

„Thompson je kao izvođač potpuno neprihvatljiv za veliku većinu pripadnika srpske zajednice i duboko vrijeđa njihova osjećanja i dostojanstvo. Osim toga, riječ je o izvođaču koji snažno dijeli hrvatsko društvo u vrijednosnom smislu“, rekao je predsjednik DSS-a Srđan Milaković.

REAKCIJE SDSS protiv Thompsonova koncerta u Vukovaru: 'Dodatno će produbiti postojeće podjele'
Milaković je podsjetio da je na današnjoj sjednici Gradskog vijeća rekao gradonačelniku Vukovara Marijanu Pavličeku da "ni jedan čovjek zdravog razuma, a koji želi dobro svom gradu i njegovim stanovnicima, ne može podržati održavanje takvog koncerta u Vukovaru".

Kako kaže, postavio mu je i pitanje kako je moguće ugostiti takvog izvođača u gradu u kojem živi oko 30 posto srpske zajednice i koji je okružen selima s većinskim srpskim stanovništvom te kako to da nije svjestan koliko je to opasno i destruktivno za sigurnost građana, međunacionalne odnose, izgradnju povjerenja prema institucijama i budućnost ovoga grada.

THOMPSON U VUKOVARU Pavliček odgovori SDSS-u: 'Na koncert dolaze domoljubni građani, nema razloga za strah'
Pitao ga je i je li to zaista u duhu predizbornog slogana "Vukovar za sve".

Nažalost, kaže Milaković, gradonačelnik je u odgovoru "trivijalizirao cijelu stvar" predstavljajući koncert kao običan humanitarni glazbeni događaj, ignorirajući njegovu političku, međunarodnu i sigurnosnu dimenziju.

"Time pokazuje da ga nije briga za osjećaje i dostojanstvo svojih sunarodnjaka, dok u drugim situacijama vrlo često poziva osjećaje hrvatskog naroda kao opravdanje za uskraćivanje prava Srbima ili ukidanje srpskih kulturnih manifestacija", ocijenio je.

Dodao je da, unatoč svemu, iz DSS-a pozivaju gradonačelnika da preispita svoju odluku i povuče potporu Grada "za održavanje tog štetnog događaja".

