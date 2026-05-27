Obavijesti

News

Komentari 22
REAKCIJE

SDSS protiv Thompsonova koncerta u Vukovaru: 'Dodatno će produbiti postojeće podjele'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
SDSS protiv Thompsonova koncerta u Vukovaru: 'Dodatno će produbiti postojeće podjele'
Foto: Marko Perković Thompson/Facebook

Poručuju kako su gradu potrebni stabilnost, dijalog i okretanje budućnosti

U povodu najavljenog koncerta Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru krajem kolovoza, u srijedu se oglasio vukovarski SDSS te izrazio ozbiljnu zabrinutost zbog mogućih posljedica koje takav događaj može imati na međuljudske odnose i ukupnu društvenu atmosferu u gradu.

KONCERT ZA PAMĆENJE Evo kada ćete na TV-u moći pogledati snimku koncerta Thompsona na Hipodromu
Evo kada ćete na TV-u moći pogledati snimku koncerta Thompsona na Hipodromu

- Smatramo da je riječ o događaju visokog sigurnosnog i društvenog rizika, posebno imajući u vidu tematiku, poruke i narative koji se često mogu vidjeti i čuti na ovakvim koncertima. Vukovar je grad sa složenom i osjetljivom prošlošću, u kojem je neophodno kontinuirano raditi na smirivanju tenzija, međusobnom poštovanju i izgradnji povjerenja među građanima - navodi u priopćenju predsjednik vukovarskog SDSS-a i zamjenik gradonačelnika Vukovara iz reda srpske nacionalne manjine Srđan Kolar.

DALIJA OREŠKOVIĆ Orešković: Kada maturanti urliču ZDS to je sramota. Kada Thompson to je domoljublje
Orešković: Kada maturanti urliču ZDS to je sramota. Kada Thompson to je domoljublje

Dodaje kako u trenutku kada su gradu potrebni stabilnost, dijalog i okretanje budućnosti, održavanje takvog koncerta može dodatno produbiti postojeće podjele i negativno uticati na odnose među zajednicama koje žive u Vukovaru.

- Zbog svega navedenog, predlažemo organizatorima i nadležnim institucijama da još jednom razmotre opravdanost održavanja ovog koncerta, te da donesu odluku koja će biti u interesu mira, dostojanstva i suživota svih građana Vukovara. Vjerujemo da Vukovar zaslužuje događaje koji povezuju ljude, promoviraju toleranciju i doprinose stvaranju atmosfere međusobnog uvažavanja, a ne dodatnih podjela i tenzija - poručili su iz SDSS-a.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 22
'Upozorio je mladića (24) da ne divlja autom. Prekipjelo mu je, napravio mu sačekušu i izbo ga'
UŽAS KOD SAMOBORA

'Upozorio je mladića (24) da ne divlja autom. Prekipjelo mu je, napravio mu sačekušu i izbo ga'

U mjestu Rude kraj Samobora 50-godišnjak je oštrim predmetom ozlijedio 24-godišnjaka. Stanovnici su u šoku. 'Očito se mora dogoditi neko zlo da ljudi reagiraju'
Novi snažan potres kod Siska: 'Kuća se tresla par sekundi...'
3,7 RICHTERA

Novi snažan potres kod Siska: 'Kuća se tresla par sekundi...'

Zatreslo baš dosta, napisao je jedan korisnik EMSC-a, drugi iz Mošćenice dodaje da se kuća tresla nekoliko sekundi
Otac curica iz busa koji je izletio kraj Obrovca: 'Vozač me nazvao i pitao jesu li djevojčice dobro...'
OSAM UČENIKA U BOLNICI

Otac curica iz busa koji je izletio kraj Obrovca: 'Vozač me nazvao i pitao jesu li djevojčice dobro...'

Ukupno je osam učenika nakon nesreće završilo u zadarskoj Općoj bolnici, a trima je curicama su liječenici konstatirali teške tjelesne ozljede

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026