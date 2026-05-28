Pavliček odgovori SDSS-u: 'Na koncert dolaze domoljubni građani, nema razloga za strah'

Gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček u četvrtak je rekao da na koncerte Marka Perkovića Thompsona dolaze domoljubno osviješteni, a ne s mržnjom komentirajući stajalište vukovarskog SDSS-a da će njegov koncert u Vukovaru, najavljen za kolovoz, dovesti do novih podjela među građanima. "Ljudi na koncert Marka Perkovića Thompsona ne dolaze s mržnjom nego zato što vole takvu vrtu glazbe i zato što su domoljubno osviješteni. Niti jedan pripadnik srpske nacionalne manjine se ne mora plašiti", rekao je Pavliček. Dodao je da Thompson u Vukovaru nije nastupao više godina, kao i da će koncert u kolovozu imati humanitarni karakter.

Podsjetio je da na Thompsonovim koncertima u Zagrebu i u Sinju nije zabilježen niti jedan incident, kao i na to da su prije koncerta tisuće ljudi prolazile pored parkiranog automobila beogradskih registracija i da se ništa nije dogodilo.

Pavliček je rekao i da je Grad Vukovar suorganizator koncerta, zajedno s timom MP Thompsona, i da će Grad osigurati prostor za održavanje koncerta.

Iz SDSS-a su ranije priopćili da postoji ozbiljna zabrinutost zbog mogućih posljedica koje takav događaj može imati na međuljudske odnose i ukupnu društvenu atmosferu u gradu. Naveli su i da je riječ o događaju visokog sigurnosnog i društvenog rizika.