THOMPSON U VUKOVARU

Pavliček odgovori SDSS-u: 'Na koncert dolaze domoljubni građani, nema razloga za strah'

Vukovar: Marijan Pavliček, gradonačelnik Grada Vukovara | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Gradonačelnik Vukovara poručuje da koncert Marka Perkovića Thompsona neće izazvati podjele, dok SDSS upozorava na moguće sigurnosne i društvene rizike.

Gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček u četvrtak je rekao da na koncerte Marka Perkovića Thompsona dolaze domoljubno osviješteni, a ne s mržnjom komentirajući stajalište vukovarskog SDSS-a da će njegov koncert u Vukovaru, najavljen za kolovoz, dovesti do novih podjela među građanima. "Ljudi na koncert Marka Perkovića Thompsona ne dolaze s mržnjom nego zato što vole takvu vrtu glazbe i zato što su domoljubno osviješteni. Niti jedan pripadnik srpske nacionalne manjine se ne mora plašiti", rekao je Pavliček. Dodao je da Thompson u Vukovaru nije nastupao više godina, kao i da će koncert u kolovozu imati humanitarni karakter.

SDSS protiv Thompsonova koncerta u Vukovaru: 'Dodatno će produbiti postojeće podjele'

Podsjetio je da na Thompsonovim koncertima u Zagrebu i u Sinju nije zabilježen niti jedan incident, kao i na to da su prije koncerta tisuće ljudi prolazile pored parkiranog automobila beogradskih registracija i da se ništa nije dogodilo.

Pavliček je rekao i da je Grad Vukovar suorganizator koncerta, zajedno s timom MP Thompsona, i da će Grad osigurati prostor za održavanje koncerta. 

Vukovar dobiva spomenik u Slovačkoj: Podržao Jandroković

Iz SDSS-a su ranije priopćili da postoji ozbiljna zabrinutost zbog mogućih posljedica koje takav događaj može imati na međuljudske odnose i ukupnu društvenu atmosferu u gradu. Naveli su i da je riječ o događaju visokog sigurnosnog i društvenog rizika.

