I Zagorje ima svoje natjecanje u skijaškim skokovima! 'Skače se od vremena Matije Gupca...'

Nažalost, danas je zakazao određeni broj natjecatelja jer se u Kini ponovno pojavio COVID, a iz Venezuele smo noćas dobili obavijest da je deset skakača moralo ostati u državi jer su im američke vlasti uzele putovnice, rekao nam je organizator Dragutin Črnjević na početku još jednog sportskog dana na Čikinu bregu iznad Zaboka, gdje je u utorak, prvi put nakon 2018., održana Zagorska turneja "4 skakaonice".

Suncem okupani breg pretvoren je u improviziranu, ali gotovo idealnu stazu za skijaške skokove. Tek pokoja rupa odavala je nešto ležerniju pripremu skakonice, no prvi krug prošao je bez ijednog pada, što je pokazalo koliko su skakači ozbiljno pristupili ovom natjecanju. Posebno su se istaknule neobične tehnike Želimira Finkenberga, koje su mu donijele pobjedu u prvom krugu.

Na startu se pojavilo osam natjecatelja osebujnih imena i podrijetla: Darek Tomekainnen iz FinoSela Tomeki, Dejan Šaronjskowičijus iz Santa Barbare, Žac Hrennerson iz NorgOslavja, Robi Črnjewalski iz Grabovca PoLand, Damir Šepech iz Grabrovca Berge, Robert Lezzionni iz TrebežTerraBelle, Mario Vonking iz Toplica Bad Klanja i Želimir Finkenberg iz Klanjckirchena. Kako kažu organizatori, skijaški skokovi u Zagorju imaju dugu tradiciju, prema zapisima, održavali su se još davne 1573.

- Ovo je entuzijazam i ljubav prema sportu. Pošto smo mali kraj, uključeni smo u sve sportove. Kad padne snijeg, odmah se skupi ekipa i organiziramo ovakve susrete. Što je važno za tijelo, važno je i za duh. Iz ovako malih krajeva najčešće dolaze najveći sportaši - rekao nam je Robert, kojemu je ovo bio prvi nastup u Zaboku.

Među mnogobrojnim gledateljima bio je i Siniša Krajač, glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora.

- Ovo je spoj vedrog zagorskog duha i sporta, promocija Zagorja i svega što ono nudi. Ljudi su se danima i noćima trudili da se održi snijeg i stvore uvjeti. Organizator je ozbiljan, ima zagorsku licencu za ovaj breg i to je prava promocija sporta. Lokalni sport je baza koja se ne smije zapostaviti - rekao je Krajač.

Črnjević, organizator, objasnio je logističke muke i ambicije.

- Nemamo financijskih sredstava za topove i umjetni snijeg, ali FIS nam je nakon što je pao snijeg ponudio organizaciju. Vrijeme je idealno za posjetitelje, no snijeg se topi i skakačima nije bajno. Planiramo otkupiti zemlju, proširiti kompleks i izgraditi mali hotel s tridesetak soba. Danas su autobusi stajali dva kilometra dalje pa su svi morali pješice, to je preamaterski za naše ambicije. No smisao svega je druženje, a 'treće poluvrijeme' bit će jače od skokova - rekao nam je Črnjević.

Direktor staze i jedan od skakača, Željko Hren, otkrio nam je koliko je zahtjevno bilo izraditi ovu stazu.

- Ovo je tradicijska lokacija. Kao djeca smo ovdje skakali i skijali, a sad to pretvaramo u performans. Tri popodneva rada, lopata i malo aerodinamike dovoljni su za letaonicu. Inspiraciju crpimo iz Svjetskog kupa, a danas nosim kacigu koju mi je darovao Ivica Kostelić. Ovo sve je posveta našoj ljubavi prema skijanju - kaže nam Hren.