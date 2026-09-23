Nakon ZET–a i podružnica Zagrebačkog holdinga, štrajk se izgleda priprema i u Gradskoj plinari Zagreb...
I zagrebačka Plinara ide u štrajk! Pregovori su neuspješni
U Gradskoj plinari Zagreb - Distribucija pokrenute su aktivnosti za organiziranje štrajka nakon što je postupak mirenja između Uprave i sindikata završio bez dogovora, izvijestila je Udruga radničkih sindikata Hrvatske (URSH). Ovo je njihovo priopćenje:
"U cilju pravodobnog i transparentnog informiranja javnosti, Udruga radničkih sindikata Hrvatske (URSH) obavještava kako je postupak mirenja u kolektivnom radnom sporu između Uprave Gradske plinare Zagreb – Distribucija d.o.o. i Sindikata distribucije plina i plinske tehnike Hrvatske završen bez postizanja sporazuma.
Slijedom neuspješno okončanih kolektivnih pregovora i postupka mirenja, Sindikati su pokrenuli aktivnosti vezane uz organiziranje štrajka, u skladu s propisanim postupkom i zakonskim ovlastima sindikata.
O svim daljnjim aktivnostima, odlukama i koracima Sindikata vezanim uz organiziranje i provedbu štrajka javnost i predstavnici medija bit će pravodobno obaviješteni."
Nakon ZET–a i podružnica Zagrebačkog holdinga, štrajk se izgleda priprema i u Gradskoj plinari Zagreb.
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