I zagrebačka Plinara ide u štrajk! Pregovori su neuspješni

U Gradskoj plinari Zagreb - Distribucija pokrenute su aktivnosti za organiziranje štrajka nakon što je postupak mirenja između Uprave i sindikata završio bez dogovora, izvijestila je Udruga radničkih sindikata Hrvatske (URSH). Ovo je njihovo priopćenje:

"U cilju pravodobnog i transparentnog informiranja javnosti, Udruga radničkih sindikata Hrvatske (URSH) obavještava kako je postupak mirenja u kolektivnom radnom sporu između Uprave Gradske plinare Zagreb – Distribucija d.o.o. i Sindikata distribucije plina i plinske tehnike Hrvatske završen bez postizanja sporazuma.

Slijedom neuspješno okončanih kolektivnih pregovora i postupka mirenja, Sindikati su pokrenuli aktivnosti vezane uz organiziranje štrajka, u skladu s propisanim postupkom i zakonskim ovlastima sindikata.

O svim daljnjim aktivnostima, odlukama i koracima Sindikata vezanim uz organiziranje i provedbu štrajka javnost i predstavnici medija bit će pravodobno obaviješteni."

Nakon ZET–a i podružnica Zagrebačkog holdinga, štrajk se izgleda priprema i u Gradskoj plinari Zagreb.