'Iako je predsjednik, Vučić je za mene i dalje četnički huškač...'

j rekao je da zna na što predsjednica misli kad govori o političarima s ruba, javlja N1.

"Ja jako dobro znam što je predsjednica mislila kada je govorila o političarima s ruba političkog spektra koji se uredno pojavljuju kada je HDZ na vlasti i marširaju po Zagrebu", rekao je Culej i otkrio kako je riječ o stranci Dražena Keleminca, A-HSP-u.

"Ja sam sto posto siguran da predsjednica nije mislila na mene. Što se tiče branitelja, oni su uvijek imali podršku ove predsjednice za razliku od drugih predsjednika. Puno su kilometara, truda i volje potrošili da bi ona bila predsjednica i da bi uklonili prošlog predsjednika. Ako je bilo nesporazuma, to će se ispraviti. Branitelji su osjetljiva populacija i razumljiva je njihova reakcija", rekao je te dodao kako je siguran da će predsjednica ubrzo objasniti svoje izjave.

Upitan misli li da je predsjednica pogriješila, Culej je odgovorio:

"Ratova je bilo, ratova će biti. Vučić je bio i na inauguraciji, on je predstavnik Srbije iako ja smatram da je on i dalje ono što je i bio: Četnički huškač iz '90. i '91. zajedno s Jovanom Paroškim i ostalima... Ali, on je predstavnik Srbije i s nekim moraš razgovarati".