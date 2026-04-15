Ide europski NATO. Evo što će se dogoditi ako Trump ode

Plan B kako bi se osiguralo da Europa može braniti samu sebe koristeći postojeće vojne strukture NATO-a ako se SAD povuče, dobiva na zamahu nakon što je dobio podršku Njemačke, dugogodišnjeg protivnika pristupa „samostalnog djelovanja”, piše Wall Street Journal.

Dužnosnici koji rade na planovima, koje neki nazivaju „europski NATO”, nastoje uključiti više Europljana u zapovjedne i kontrolne uloge saveza te nadopuniti američke vojne resurse vlastitima.

Foto: Ints Kalnins

Ti planovi — koji napreduju neslužbeno kroz sporedne razgovore i večere unutar i oko Sjevernoatlantskog saveza — nisu zamišljeni kao suparnik postojećem savezu, navode sudionici. Europski dužnosnici nastoje očuvati odvraćanje Rusije, operativni kontinuitet i nuklearnu vjerodostojnost čak i ako Washington povuče snage iz Europe ili odbije njezinu obranu, kao što je zaprijetio predsjednik Trump. Planovi, prvi put osmišljeni prošle godine, naglašavaju dubinu europske zabrinutosti zbog pouzdanosti SAD-a. Ubrzani su nakon što je Trump zaprijetio zauzimanjem Grenlanda od Danske, druge članice NATO-a, a sada dobivaju novu hitnost usred zastoja oko europskog odbijanja da podrži američki rat u Iranu.

Ključno, politički zaokret u Berlinu daje dodatni zamah. Desetljećima je Njemačka odbijala francuske pozive na veću europsku samostalnost u obrani, radije zadržavajući SAD kao krajnjeg jamca europske sigurnosti. To se sada mijenja pod njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom zbog zabrinutosti oko pouzdanosti SAD-a kao saveznika tijekom Trumpova predsjedništva i nakon njega, prema osobama upoznatima s njegovim razmišljanjem.

Izazov je golem. Cijela struktura NATO-a izgrađena je oko američkog vodstva na gotovo svakoj razini, od logistike i obavještajnih poslova do najvišeg vojnog zapovjedništva saveza. Europljani sada nastoje preuzeti veći dio tih odgovornosti, što je Trump već dugo zahtijevao. Savez će biti „više pod europskim vodstvom”, nedavno je rekao njegov glavni tajnik Mark Rutte.

Foto: Kevin Lamarque

Razlika je sada u tome što Europljani poduzimaju korake na vlastitu inicijativu, zbog Trumpove rastuće neprijateljskosti, a ne kao rezultat američkog pritiska. U posljednjim danima Trump je nazvao europske saveznike „kukavicama” i NATO „papirnatim tigrom”, dodajući, u vezi s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom: „Putin to također zna.”

„Prijenos tereta sa SAD-a na Europu je u tijeku i nastavit će se... kao dio američke obrambene i sigurnosne strategije”, rekao je finski predsjednik Alexander Stubb, jedan od čelnika uključenih u planove. „Najvažnije je razumjeti da se to događa i provesti to na vrlo kontroliran i upravljiv način, umjesto da se SAD jednostavno naglo povuče”, rekao je Stubb u intervjuu.

Stubb je jedan od rijetkih europskih čelnika koji je zadržao blizak odnos s Trumpom, a njegova zemlja ima jednu od najsnažnijih oružanih snaga na kontinentu i najdužu granicu s Rusijom.

Foto: Ints Kalnins

Ranije ovog mjeseca, Trump je zaprijetio izlaskom iz NATO-a zbog odbijanja saveznika da podrže njegovu kampanju u Iranu, rekavši da je taj potez već „izvan preispitivanja”. Svako povlačenje iz saveza zahtijevalo bi odobrenje Kongresa, ali predsjednik bi i dalje mogao premještati trupe ili resurse iz Europe ili uskratiti potporu, koristeći svoje ovlasti vrhovnog zapovjednika.

Odmah nakon Trumpove prijetnje, Stubb je nazvao predsjednika kako bi ga informirao o europskim planovima jačanja vlastite obrane.

„Osnovna poruka našim američkim prijateljima je da je nakon svih ovih desetljeća vrijeme da Europa preuzme veću odgovornost za vlastitu sigurnost i obranu”, rekao je Stubb.

Odlučujući politički poticaj za Europu bila je povijesna promjena u Berlinu, koji na svom teritoriju drži američko nuklearno oružje i dugo je izbjegavao dovoditi u pitanje američku ulogu kao jamca europske sigurnosti. Nijemci i drugi Europljani bojali su se da bi promicanje europskog vodstva unutar NATO-a moglo dati SAD-u izliku za smanjenje njegove uloge — ishod kojeg su mnogi Europljani strahovali.

Ipak, krajem prošle godine, Friedrich Merz počeo je preispitivati to dugogodišnje stajalište nakon zaključka da je Trump spreman napustiti Ukrajinu, prema osobama upoznatima s njegovim razmišljanjem. Merz je bio zabrinut da Trump miješa žrtvu i agresora u ratu te da unutar NATO-a više ne postoje jasne vrijednosti koje bi vodile američku politiku, rekli su izvori.