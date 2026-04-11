Grlić Radman: 'Ne vjerujem da će SAD napustiti NATO...'

Na pitanje hoće li SAD napustiti NATO ministar procjenjuje da je riječ samo o poticaju na veća izdvajanja članica radi jače strateške autonomije

Stvaranje zasebne europske vojske u ovom bi trenutku bilo udvostručavanje posla jer je većina članica Europske unije u NATO-u, ocijenio je u subotu u Zagrebu šef diplomacije Gordan Grlić Radman, kazavši i da ne vjeruje da će Sjedinjene Države napustiti taj transatlantski vojni savez. 

- Također se postavlja ono temeljno pitanje, ako bi se dogodila eventualno europska vojska, pitanje je sjedišta, zapovijedanja, to je vrlo kompleksno pitanje - izjavio je ministar vanjskih i europskih poslova na Izbornom saboru Zajednice poduzetnika i obrtnika HDZ-a, tvrdeći da i dalje “treba vjerovati u transatlantske odnose”, što Hrvatska “snažno zagovara”.

Na pitanje hoće li SAD napustiti NATO, koji je predsjednik Donald Trump ponovno nazvao “tigrom od papira”, ministar procjenjuje da je riječ samo o poticaju na veća izdvajanja članica radi jače strateške autonomije. Ne vidi situaciju u kojoj bi taj prekooceanski partner i napustio savez. 

Iako je uvijek sve moguće, kaže ministar, “to je onda duga procedura. Postoji ideja predsjednika, ali onda postoje i druga tijela, tu je Kongres, tu je Senat, tako da mislim da to nije izgledna opcija ovoga trenutka”. 

Predsjednik Sjedinjenih Država zamjerio je članicama NATO-a što nisu prihvatile pomoći u američko-izraelskoj vojnoj kampanji protiv Irana tako što su uskratile američkim vojnim zrakoplovima korištenje svojeg zračnog prostora ili nisu poslale pomorske snage kako bi pomogle u ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca.

- Mi se aktivno zalažemo za sigurnost plovidbe i otvaranje Hormuškog tjesnaca, ali treba imati u vidu činjenicu da je NATO kao organizacija kolektivne obrane rijetko djelovao izvan euroatlanskog prostora - rekao je hrvatski šef diplomacije, dodajući da je za bilo kakvo djelovanje potreban konsenzus, “tako da siguran sam da će o tome biti razgovora na sljedećim sastancima”. 

- Svi ulažemo velike napore da se stvore uvjeti koji će stvoriti takav međunarodni poredak u kojem će svi živjeti dobro, gdje će biti poštivanja drugih i gdje neće više biti sukoba, ratova jer su se ipak u 21. stoljeću stekli uvjeti za jedan uljuđeni svijet - zaključio je Grlić Radman. 

