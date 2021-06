Vijeće za elektroničke medije (VEM) u srijedu je odlučilo raspisati novu obavijest o namjeri davanja radijske koncesije za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju na frekvenciji 101 MHz nakon što je Radio 101 u ponedjeljak 31. svibnja u ponoć prestao emitirati jer mu je istekla koncesija.

Ponude za koncesiju za tu frekvenciju moći će se predati u roku od 30 dana nakon objave odluke u Narodnim novinama, a VEM će nakon toga odlučivati kome će dodijeliti frekvenciju na kojoj je dosad emitirala “kultna” zagrebačka Stojedinica.

Novi postupak dodjele koncesije pokrenut je nakon gašenja Radija 101 u radijskom eteru , a uslijedio je i nakon što je prošli petak bio održan sastanak predstavnika Radija 101, Hrvatskog novinarskog društva (HND) i VEM-a gdje je zaključeno da će se u što kraćem roku raspisati nova obavijest o namjeri davanja koncesije.

'Vjerna baza slušatelja'

Radnici Radija 101 prošlog su tjedna zatražili i izdavanje privremene koncesije, a nakon što je VEM 19. svibnja odbacio ponudu uprave Radija 101 kojem je vlasnik Thomas Alexander Thimme zbog nepotpune dokumentacije – izvan roka predane potvrde Porezne uprave o podmirenju obaveza te nedostatne potvrde o osiguranom novcu za tromjesečno poslovanje.

Predsjednik VEM-a Josip Popovac tada je objasnio da Zakon o elektroničkim medijima ne poznaje pojam "privremene koncesije". Stoga, Radio 101 je nakon 37 godina postojanja u ponedjeljak točno u ponoć prestao emitirati uz posljednju u cijelosti puštenu pjesmu "Always look on the bright side of life” legendarnih Monty Pythona i uz najavu "vratit ćemo se".

Nakon toga, radnici Radija 101 najavili su nastavak emitiranja preko online streaminga, a pohvalili su i brzo donošenje najnovije odluke VEM-a o dodjeli radijske koncesije za 101 MHz.

- Zadovoljni smo ovom brzom reakcijom i vjerujemo kako to znači da se uskoro vraćamo na svoju FM frekvenciju - kazali su za Hinu. Dodali su i kako se djelatnici radija neće javljati na natječaj za koncesiju te da je na upravi da pošalje prijavu i dostavi potrebnu potpunu dokumentaciju.

- Ugodno smo iznenađeni brojem slušatelja na online streamu. I inače imamo puno slušatelja preko streama, s obzirom da nas slušaju naši ljudi diljem svijeta koji ne hvataju FM zbog lokacije, ali u jednom danu broj slušatelja se utrostručio te stalno dobivamo pozive i poruke podrške od ljudi koji nas i dalje prate te daju podršku sve dok se ne vratimo na FM. Neizmjerno smo im zahvalni na tome i smatramo da to pokazuje da imamo vjernu bazu slušatelja koji će uvijek ostati uz nas - zaključuju.

Legendarni skup

Popularna Stojedinica osnovana je 1984. kao Omladinski radio, najveći trenutak slave imao je kada se, zbog najave gašenja u studenom 1996. na središnjem zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačić održao skup potpore na kojem se okupilo više od 100.000 ljudi.

Iako je zbog prijetnje gašenja Radija 101 prije gotovo 25 godina bio održan jedan od najmasovnijih skupova u povijesti Zagreba, o sadašnjem gašenju Radija 101 i njegovom značaju oglasili su se samo rijetki njegovi osnivači.

Tako je sadašnji direktor Jadran filma, jedan od osnivača Stojedinice i legendarno “zločesto dijete” Radija 101 Vinko Grubišić objasnio značaj tog radija u "osvajanju prostora slobode i širenja prostora borbe u bivšoj Jugoslaviji, ali i kasnije u samostalnoj Hrvatskoj".

- I nakon toliko godina pamtim taj trenutak, kada sam imao čast biti u eteru u prvoj emisiji Radija 101 'Frigidnoj utičnici' 8. svibnja 1984. kao da se događa sada. Svi smo u tom trenutku znali da sudjelujemo u nečem velikom, ali tada nismo znali koliko važnom. Tu ne govorim samo o osvajanju prostora slobode i 'širenju prostora borbe' što smo učinili i što mora učiniti svaka generacija mladih ljudi jer, sloboda i pravo na sebe nikome se ne poklanja. Sloboda se mora osvojiti - kazao je Grubišić.

Kao bivši urednik noćnog programa 1984. i urednik redakcije kulture 1985. Grubišić je poznat i kao dobitnik nagrade “Sedam sekretara SKOJ-a” 1988. i to kao producent kultne emisije Radija 101 “Zločesta djeca“ .

- Tadašnji Radio 101, bio je najveća ikada zabilježena koncentracija duha okupljena na jednom mjestu u isto vrijeme - i to dobrog duha, duha nad tamnim vodama , 'bridge over troubled water' za što zasluga pripada velikim, divnim i dobrim ljudima koji su nas okupili i štitili tu 'slobodnu republiku - kazao je Grubišić.

Pojasnio je da ne govori o političkim slobodama, "nego o tome da smo bili brana i proboju banalnog kiča, plimi zla i nemani koja je već kucala na naša vrata".

- Izražavam ogromnu zahvalnost svima koji su mi tada ukazali povjerenje - Dobrivoju Keberu, Ivanu Majstoroviću, Seadu Aliću, Veljku Jančiću i svim suradnicima u redakciji kulture, kaže Grubišić, dodajući da su to možda bile i najbolje godine društva u kojem živimo.

Kada je riječ o gašenju Radija 101 u eteru ocijenio je to još jednom tužnom pričom o vremenu i bitku. "Radi se o tužnom kraju dugog procesa odumiranja - možda bi bilo nužno i pošteno reći da smo zajedno s Radijom 101, onakvim kakav je bio, odumrli svi – ali da nam to još nitko nije rekao”, zaključio je Grubišić.