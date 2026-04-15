Obavijesti

News

Komentari 1
GRAD ZAGREB

Ide obnova kina Tuškanac

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Ide obnova kina Tuškanac
Zagreb: U kinu Tuškanac održana projekcija filma "Demoni " | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Početak radova planiran je za jesen, završetak se očekuje u roku od 12 mjeseci, a iz Gradske uprave u priopćenju u srijedu navode da će obnova ukupno oko 2.400 metara četvornih kina obuhvaćati ojačanje konstrukcije i cjelovito uređenje

Grad Zagreb pokrenuo je javnu nabavu za izvođenje radova cjelovite obnove Kina Tuškanac koje je izvan funkcije zbog oštećenja nosive konstrukcije nastalih u potresima, a procijenjena vrijednost obnove i opremanja, koje će u potpunosti financirati Grad, iznosi 7 milijuna eura bez PDV-a.

Početak radova planiran je za jesen, završetak se očekuje u roku od 12 mjeseci, a iz Gradske uprave u priopćenju u srijedu navode da će obnova ukupno oko 2.400 metara četvornih kina obuhvaćati ojačanje konstrukcije i cjelovito uređenje uz očuvanje vanjskog izgleda i osnovne namjene prostora.

Predviđeno je ojačanje lukova u prizemlju primjenom suvremenih materijala, ugradnja novih armiranobetonskih stupova, zamjena oštećenih drvenih greda te potpuna rekonstrukcija krovišta novom čeličnom konstrukcijom, uz očuvanje postojećeg stropa velike dvorane.

"Kino Tuškanac godinama je jedno od ključnih mjesta nekomercijalnog filmskog programa u Zagrebu, prepoznato po prikazivanju klasika, autorskog filma i festivalskih programa. Njegova obnova važna je ne samo zbog sigurnosti i očuvanja prostora, nego i zbog prikazivanja kvalitetnog filmskog sadržaja koji oblikuje kulturni život grada. Cilj nam je vratiti Tuškanac publici u punom kapacitetu, kao mjesto susreta, razmjene ideja i vrhunskog filmskog programa“, poručio je tim povodom zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Iz Grada podsjećaju i da su u veljači počeli radovi i na revitalizaciji Kina Europa, a očekuje se da će biti gotovi krajem 2027. godine te bi, kako ističu, Zagrepčani do kraja sljedeće godine trebali na raspolaganju ponovno imati dva iznimna prostora filmske umjetnosti i kulture općenito.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026