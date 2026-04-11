Gledali smo ‘Projekt spasitelj’. Plakat ćete i smijati se... Ryan Gosling u najboljem izdanju

Malo je filmova koji vas uspiju istovremeno nasmijati, rasplakati i natjerati da se ponovno zaljubite u magiju kina. I to baš kad ste već emocionalno “načeti” zbog velike medijske priče o psu Bobiju i njegovu čovjeku... Ovo je, da povučem paralelu, isto priča o nerazdvojnom dvojcu. “Projekt spasitelj” (“Project Hail Mary”), znanstveno-fantastična odiseja redateljskog dvojca Phila Lorda i Christophera Millera, poharao je svjetska i domaća kina i zasjeo na prvo mjesto gledanosti u Hrvatskoj već u prvom tjednu prikazivanja.

Na papiru, priča o usamljenom astronautu na misiji spašavanja čovječanstva od izumiranja zvuči kao nešto što smo već vidjeli bezbroj puta. No ovaj film, temeljen na bestseleru Andyja Weira, autora “Marsovca”, pronalazi srce i dušu na najneočekivanijemu mjestu: u prijateljstvu između čovjeka i izvanzemaljca koji izgleda kao križanac simpatičnog pauka i hrpe kamenja.

Foto: Profimedia

Radnja počinje klasičnim ZF motivom. Dr. Ryland Grace, kojeg utjelovljuje Ryan Gosling, budi se iz inducirane kome na svemirskom brodu, duboko u svemiru. Ne sjeća se tko je, kako je ondje dospio niti zašto su dva člana njegove posade mrtva. Kroz seriju vješto isprepletenih flashbackova, polako slažemo mozaik: Sunce umire, a Zemlji prijeti novo ledeno doba. Grace, bivši molekularni biolog koji je zbog radikalnih ideja napustio znanost i postao profesor u srednjoj školi, posljednja je nada čovječanstva. Poslan je na jednosmjerno putovanje prema zvjezdanom sustavu Tau Ceti, jedinome mjestu koje se čini imunim na pošast. Sve se mijenja kad Grace shvati da nije sam. Taj izvanzemaljac, kojega Grace nazove Rocky, odnosno Kamenko, izgleda poput petonogog pauka s kamenom kožom, a komunicira putem glazbenih tonova. Njihov prvi kontakt, nespretan i urnebesan, prerasta u jednu od najljepših priča o prijateljstvu na velikom platnu.

Foto: /THE HOLLYWOOD ARCHIVE



Umjesto mračne i tjeskobne atmosfere, “Projekt spasitelj” nudi optimizam i lakoću. Film izgleda spektakularno, što je i očekivano kad iza kamere stoji Greig Fraser (“Dune”, “The Batman”), no njegov najveći plus nije u vizualnoj raskoši nego u humoru i toplini kojima odiše svaka scena.

Foto: IPA/PIXSELL

Film postaje svemirska “buddy” komedija. Rocky, kojemu glas i pokrete daje lutkar James Ortiz, nije samo plod CGI-ja. On je na setu bio fizički prisutna lutka, što je Goslingu omogućilo autentičnu interakciju i stvorilo opipljivu kemiju. Dalje nećemo spojlati... Ryan Gosling je odličan izbor za Rylanda Gracea.

Nakon blesave uloge Kena u filmu “Barbie”, ponovno dokazuje nevjerojatnu glumačku svestranost. Njegov Grace je briljantan znanstvenik, ali i čovjek ispunjen sumnjom u samog sebe, netko tko se ne osjeća kao heroj. Gosling s lakoćom balansira između komičnih ispada panike i tihih trenutaka ranjivosti. Uspijeva liku koji je u knjizi ponekad djelovao kao karikatura udahnuti autentičnost i duboku ljudskost. Uz njega sjajnu ulogu ostvaruje i Sandra Hüller kao Eva Stratt, beskompromisna šefica misije koja ga je i regrutirala.

Foto: IPA/PIXSELL

Film smo gledali u ScreenX formatu i uživali u spektru boja na tri platna. Za one koji ne znaju, ScreenX pretvara bočne zidove dvorane u produžetak glavnog platna pomoću dodatnih projektora, tehnologije s više svjetline i širim spektrom boja te imerzivnog zvuka iz strateški postavljenih audiosustava. To gledatelju omogućuje 270 stupnjeva panoramskog doživljaja filma.



Iako su neki filmski kritičari zamjerili filmu predugo trajanje od dva i pol sata i pomalo sladunjav završetak koji se previše vjerno drži predloška, to su tek sitne zamjerke u inače čarobnom filmskom iskustvu. Mnogi komentiraju i da je ovaj film u osnovi spoj “Marsovca”, “E.T.-ja” i “Interstellara”. Ovo je rijedak blockbuster koji vas neće samo zabaviti nego i istinski dirnuti. If Grace Rocky save stars, we can go home...