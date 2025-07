Ide oluja! Nevrijeme je stiglo pred Istru. Upalili crveni alarm

Nakon nekoliko vrelih i suhih tjedana, Hrvatsku očekuje drastična promjena vremena. Vrijeme je u nedjelju u Hrvatskoj djelomice sunčano i nestabilno. Od sredine dana mjestimice jači razvoj oblaka uz izraženije pljuskove i grmljavinu. Najveća vjerojatnost za grmljavinsko nevrijeme praćeno jakim i olujnim vjetrom je na sjevernom Jadranu te i u središnjim predjelima. U Dalmaciji će se zadržati sunčano. Zapuhat će umjeren do jak južni i jugozapadni vjetar, a na Jadranu i jugo. Najviša temperatura zraka od 29 do 34, u unutrašnjosti Dalmacije do 36 °C, javlja DHMZ.

Foto: Rain Alarm

Nestabilno u ponedjeljak

Zemlju u ponedjeljak čeka promjenjivo oblačno vrijeme uz sunčana razdoblja. Mjestimice kiša, moguće i obilnija, osobito na zapadu. Ponegdje i jače izraženi pljuskovi s grmljavinom, a lokalno je vrlo vjerojatno i grmljavinsko nevrijeme. Povremeno umjeren jugozapadnjak, u središnjim i istočnim predjelima uz nestabilnosti će okrenuti na prolazno jak do olujan sjeverozapadnjak. Na Jadranu umjereno jugo i jugozapadni vjetar, uz nevere ponegdje i olujan. Najniža temperatura zraka od 18 do 21, a na Jadranu od 20 do 25 °C. Najviša uglavnom između 25 i 30, a na obali i otocima 28 i 32 °C. Većina Hrvatske je pod žutim upozorenjem zbog olujnog nevremena. Za riječku regiju upaljeno je crveno upozorenje.

U ponedjeljak Istru i Kvarner čeka djelomično sunčano, ali i vrlo nestabilno vrijeme, naročito u prvom dijelu dana kada su izgledni lokalno snažni neverini. Puhat će umjeren i jak jugozapadnjak, naročito navečer. Jutarnje temperature zraka od 15 do 20 °C, dnevne vrijednosti između 26 i 29 °C.

Foto: DHMZ

U utorak djelomično sunčano, ali i vrlo nestabilno vrijeme uz čestu kišu, pljuskove i grmljavinu, a mogući su i jači neverini. Zapuhat će umjeren i jak sjeverac, a zatim bura. Jutarnje temperature zraka od 13 do 18 °C, dnevne vrijednosti između 23 i 28 °C, izvijestio je Istramet.