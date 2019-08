Idealna nacistička žena: 'Treba se udati, to je najbolja opcija'

Povodom 80. godišnjice početka Drugog svjetskog rata donosimo vam specijal o Trećem Reichu i njihovom vođi Adolfu Hitleru, čovjeku koji je započeo najveće krvoproliće u povijesti. U trećem dijelu opisujemo kako je nacistička Njemačka tretirala žene. Naime, nacistički model žene nije uključivao osobnu karijeru, već samo odgoj djece i održavanje kućanstva.

Idealna žena po mišljenju Adolfa Hitlera trebala je biti rasno čista, fizički snažna i trebala je udovoljiti kriterije koje je postavio njemački car Vilim II., njemački car - (njem. "Kinder, Küche, Kirche" (Djeca, kuhinja, crkva).

Otkad su došli na vlasti nacisti su promovirali tradicionalnu ravnoteže među spolovima poticanjem žena da slave svoju 'prirodnu' kućnu ulogu majke i domaćice.

Foto: Profimedia

'Jednaka prava za žene', izjavio je Hitler, 'znači da dobivaju poštovanje koje zaslužuju na način na koji im je priroda to dodijelila'.

Strogo zabranjeno šminkanje

Magda Goebbels, supruga Hitlerovog ministra propagande Josepha Goebbelsa izjavila je: 'Njemačka žene isključene su iz tri profesije: vojske, kao i svugdje u svijetu, vlade i pravosuđa. Ako njemačka djevojka mora birati između braka i karijere, uvijek se treba udati jer je to najbolja opcija za žene'

Ženama je u Trećem Reichu bilo strogo zabranjeno šminkanje te se od njih očekivao određeni stupanj skromnosti, tj. umjerenosti. Žensko krilo Njemačke fronte rada 1933. propisalo je kako će iz organizacije biti isključena svaka žena koja nosi šminku, koja puši u hotelima, kafićima ili na ulici. Njemicama su se tolerirale aktivnosti poput bavljenja glazbom, ručnim radom ili gimnastikom.

Foto: Profimedia Kamp Lige njemačkih djevojaka

Žene koje su se uspješno učlanile u nacističku stranku bile su članice ženskog odjela NSDAP-a, tj. Lige njemačkih djevojaka ( ženski ogranak mladeži NSDAP-a). Mlade djevojke su unutar Lige vježbale i učile određene vještina koje bi ih osposobile za obavljanje određenog posla kao što su socijalni rad, obrada vrta, čišćenje, kuhanje.. Srijedom navečer sve su njemačke djevojke od 15 do 20 godine imale tzv. kućne zabave na kojima bi se diskutiralo o njemačkoj kulturi i umjetnosti.

Foto: o.Ang.

'Mrzim žene koje se petljaju u politiku'

- Nacisti su vjerovali u drevnu teutonsku podjelu prema kojoj su muškarci ratnici, a žene domaćice. Muškarci su u nacističkoj državi igrali skoro sve glavne uloge, dok su žene bile isključene iz političkog života.

Žene su mogle biti nacistice, ali da ne razmišljaju i ne postavljaju pitanja. A to je bilo najlakše postići tako da muškarci s njima nikad ne razgovaraju o politici. Tijekom rata Hitlerovi beskonačni pompozni govori uz i nakon večere bilježeni su od riječi do riječi. Jedne večeri 1943. godine rekao je: ' Mrzim žene koje se petljaju u politiku, a ako se to petljanje protegne i na vojna pitanja, stvar postaje krajnje nepodnošljiva... Kavalirski odnos čovjeku zabranjuje da ženi pruži priliku da se dovede u situaciju koja joj nikako ne odgovara' - objašnjava Angela Lambert ulogu žene u svom djelu Izgubljeni život Eve Braun.

Foto: Profimedia Djevojačka škola u Trećem Reichu Još u Mein Kampfu, Hitler govori o važnosti promoviranja braka – posebice ranog braka koji bi onda omogućio i veći broj djece. Godine 1934. je doneseno i „Deset zapovijedi za odabir supružnika“ koje naglašavaju izbor temeljem rase, krvi i podrijetla te volju za imanjem što više djece.

- Jedan od ciljeva kulta majčinstva bilo je poticanje nataliteta koji je opadao: nacisti su za tek vjenčane arijevske parove uveli kredite koji bi bili povoljniji kada bi se rodilo dijete. Samci i parovi bez djece bili su izloženi dodatnim porezima iz kojih su plaćani dječji dodaci ili jednokratne isplate za novorođenu djecu. Znatna sredstva davana su za rođenje trećeg i četvrtog djeteta, ali nedostatak odgovarajuće stambene politike imao je loš učinak na opći trend prema malim obiteljima, što je bilo posebno vidljivo kod SS-ovaca koji nisu postigli znatne uspjehe u razmnožavanju, navodi Michael Burleigh u svojoj knjizi Treći Reich - Nova povijest.

Parovi bez djece su - egoistični

Naime, 1938. uspostavljeno je odličje Majčin križ s brončanim, srebrnim i zlatnim redom i dodjeljivano je majkama koje su bile 'bogate djecom'.

Foto: Profimedia

- Idealna kandidatkinja bila je samozatajna savjesna domaćica s urednim kućanstvom, zaposlenim mužem i zakonitom djecom. Idealna majka uvijek bi rađala u prikladno vrijeme i nije pušila ni pila. Nije imala ljubavnike. Njezin je muž mogao biti strastveni pušač, ali ako je bio alkoholičar, žena je bila nepodobna za Majčin križ. Ni kandidatkinja ni njezin muž nisu smjeli biti u kaznenoj evidenciji i uredno su plaćali najamninu i dugove, a ako su dobivali socijalnu pomoć, nju su trebali namijeniti djeci. Parovi bez djece redovito su optuživani za navodni egoizam izjednačen s izbjegavanjem dužnosti.



Osim što je 1938. izmijenjen obiteljski zakon, kada je odsutnost djece postala jedna od razloga za razvod braka, parovi bez djece bili su izloženi višestrukim pritiscima da popuste vladajućim trendovima - objašnjava Michael Burleigh.

Tema: History