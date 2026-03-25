Obavijesti

News

Komentari 0
KOMENTIRA: BORIS RAŠETA

Ideje na kojima je počivao naš svijet su mrtve; novih nema

Piše Boris Rašeta
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Evan Vucci

Od napada na Irak naovamo, američke kampanje razaranja brojnih zemalja Bliskog istoka pretvorile su taj prostor u džunglu koja nikad više neće poprimiti obličje pristojne države

Budućnost se čini vrlo sumornom. Trumpova Amerika potkopala je same temelje, ionako krhkog, takozvanog svjetskog poretka. Prije svega, uništena je vjera u liberalne vrijednosti. Od Johna Stuarta Milla preko Thomasa Jeffersona, Thomasa Painea, od utemeljitelja Amerike, “founding fathers”, do danas, tvrdilo se kako je univerzalni cilj, credo svih progresivnih ljudi, liberalna demokracija koja će premrežiti cijeli svijet i označiti kraj povijesti. Ta je iluzija počela gubiti na snazi, a onda i odumirati kad se “poredak zasnovan na pravilima” počeo otkrivati kao poredak koji služi najjačima. Od napada na Irak naovamo, američke kampanje razaranja brojnih zemalja Bliskog istoka pretvorile su taj prostor u džunglu koja nikad više neće poprimiti obličje pristojne države. Iz te je džungle onda prema EU krenula rijeka ljudi, migranata, koji su posve promijenili političku topografiju ovih prostora. Nema sumnje da će zadnja razaranja (samo u Libanonu raseljeno je milijun ljudi) dati poticaja novim milijunima migranata.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'U Virovitici natočio više od 400 litara dizela i pitao na blagajni kako to da više nema goriva!?'
NEVJEROJATNO

'U Virovitici natočio više od 400 litara dizela i pitao na blagajni kako to da više nema goriva!?'

Gospodin je uz sva ta čudesa koja je izveo na benzinskoj pumpi, u usporedbi s današnjom cijenom, uštedio oko 68 eura. Točio je običan dizel, kažu svjedoci
ŠIRI SE ŠOKANTNA SNIMKA Pale mu tetovažu Torcide na nozi: 'Ovdi će bit crno jer ti si smeće'
STRAVA

ŠIRI SE ŠOKANTNA SNIMKA Pale mu tetovažu Torcide na nozi: 'Ovdi će bit crno jer ti si smeće'

Kako smo neslužbeno doznali, policija istražuje snimku
Trump poslao Iranu plan u 15 točaka, Izrael strepi. SAD šalje 3000 vojnika na Bliski istok!
IZ MINUTE U MINUTU

Trump poslao Iranu plan u 15 točaka, Izrael strepi. SAD šalje 3000 vojnika na Bliski istok!

Vijeće sigurnosti UN-a počelo je raspravu o nacrtu rezolucije koju je predstavio Bahrein, a kojom se želi dopustiti svakoj zemlji da koristi "sva potrebna sredstva" kako bi osigurala slobodu pomorskog prometa u Hormuškom tjesnacu, saznaje agencija France presse iz diplomatskih izvora

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026