Ideje na kojima je počivao naš svijet su mrtve; novih nema

Budućnost se čini vrlo sumornom. Trumpova Amerika potkopala je same temelje, ionako krhkog, takozvanog svjetskog poretka. Prije svega, uništena je vjera u liberalne vrijednosti. Od Johna Stuarta Milla preko Thomasa Jeffersona, Thomasa Painea, od utemeljitelja Amerike, “founding fathers”, do danas, tvrdilo se kako je univerzalni cilj, credo svih progresivnih ljudi, liberalna demokracija koja će premrežiti cijeli svijet i označiti kraj povijesti. Ta je iluzija počela gubiti na snazi, a onda i odumirati kad se “poredak zasnovan na pravilima” počeo otkrivati kao poredak koji služi najjačima. Od napada na Irak naovamo, američke kampanje razaranja brojnih zemalja Bliskog istoka pretvorile su taj prostor u džunglu koja nikad više neće poprimiti obličje pristojne države. Iz te je džungle onda prema EU krenula rijeka ljudi, migranata, koji su posve promijenili političku topografiju ovih prostora. Nema sumnje da će zadnja razaranja (samo u Libanonu raseljeno je milijun ljudi) dati poticaja novim milijunima migranata.
