IDEŠ! Ministricu Martinu Dalić će istraživati njezin prijatelj?!

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) treba biti nezavisna državna agencija koja prati poslovanje na financijskom tržištu, od burze do tržišta osiguranja.

Oni nadziru i brokerske kuće i krše li tvrtke koje su na burzi stroga pravila. Oni provjeravaju i je li netko imao povlaštene informacije i od njih se okoristio i tako prekršio zakon. Upravo HANFA kao jedina nadležna, potvrdila je u svom odgovoru Novom listu da će se pozabaviti i slučajem Martine Dalić i njene prepiske s tzv. Borg grupom – ljudima koji su prvo napisali lex Agrokor, a zatim postali savjetnici izvanredne uprave u Agrokoru za što su dobili milijune.

Okidač za sumnju HANFA-e je činjenica da u prepisci, koju je objavio portal Indeks, bivši povjerenik Ante Ramljak traži bilance i izvješća Agrokora koji još nisu bili objavljeni na burzi.

Dalić mu je dokumente osigurala tako što ih je dostavio Ivan Crnjac, čelnik financija u Agrokoru i kum Ante Todorića. Kako je Borg grupa, a među njom su i predstavnici brokera, imali izvješća prije svih ostalih ulagača i javnosti, treba ispitati jesu li ih neovlašteno koristili i dali trećim osobama koje su od toga imale koristi.

Jer, kad se kriza u Agrokoru zakotrljala, svaka informacija je bila zlata vrijedna. Agrokorove tvrtke poput Belja, Jamnice, Leda, PIK Vrbovca i ostalih su na burzi i znati prije ostalih kakvo je stanje u Agrokoru nosi milijune na pravovremenoj prodaji ili kupnji dionica. HANFA bi trebala ispitati i je li Ante Ramljak koji je pisao zakon i paralelno se sastajao predstavnicima banka, ali i fonda Knighthead koji je jeftino kupovao obveznice Agrokora, koristio svoj položaj i informacije da bi im prenio koje će zakonsko rješenje biti usvojeno.

Jer, ako su znali da će lex Agrokor donijeti zabranu naplate svih dugova, a da će se ići na tzv. roll up kredit, kojim će im biti isplaćena puna cijena obveznica koje su kupovali 70 posto jeftinije, onda su imali prednost nad ostalima. I dobro zaradili na tome.

Ramljak je već ranije opovrgavao bilo kakvo trgovanje takvim informacijama i tvrdio da u trenutku kada se sastao s predstavnikom Knightheada, roll up kredit nije uopće bio opcija. Roll up kredit je na kraju prije godinu dana realiziran, a kreditori predvođeni Knightheadom, Zagrebačkom bankom, VTB bankom i još 17 fondova su dali 960 milijuna eura. Od tog iznosa, pola, 480 milijuna eura ići će za isplatu njima na ime čudnog iznosa dugova iako su neki kupili taj dug po znatno nižoj cijeni.

Čelni čovjek institucije koja bi trebala provjeriti sve to je od veljače ove godine Ante Žigman. Imenovala ga je Vlada u kojoj je Martina Dalić potpredsjednica i ministrica gospodarstva na zatvorenom dijelu sjednice.

Dalić i Žigmana povezuje dugi niz godina poslovne suradnje, a osim toga, upravo državna tajnica, druga žena Ministarstva gospodarstva i Dalićkina desna ruka je Nataša Mikuš Žigman, Antina supruga.

Žigman je stručnjak za fiskalnu i monetarnu politiku s nizom stručnih radova, a savjetovao je i guvernera HNB-a od 2011. godine. Dalić i Žigman su od početka 2004. godine oboje imenovani kao državni tajnici u Ministarstvu financija koje je tada vodio Ivan Šuker u prvoj Vladi Ive Sanadera. Oboje su se zadržali u Ministarstvu financija do 2008. godine kada zajedno odlaze u malu, privatnu Partner banku u vlasništvu poduzetnika Bože Čule. Predsjednik Nadzornog odbora Partner banke je tada bivši ministar financija Borislav Škegro. Dalić je predsjednica uprave, a Žigman jedini dodatni član uprave. Dalić je, dakle, bila nadređena Žigmanu. - Uz mnogo promišljanja i razgovora, na prijedlog Borislava Škegre počeli smo pregovarati s Martinom Dalić i Antom Žigmanom. Na moje zadovoljstvo uspjeli smo se dogovoriti, pa mogu reći da sam od tog trenutka rasterećen kad je riječ o poslovanju banke. Čast mi je što je Škegro i dalje predsjednik Nadzornog odbora Partner banke i što mi je predložio kandidate za novu upravu, a nakon što sam sve sagledao, nakon svih ocjena i analiza, to mi se učinilo uistinu najboljim rješenjem – rekao je Božo Čulo u razgovor za tjednik Lider nakon imenovanja. Dalić ostaje predsjednica uprave do kraja 2010. godine kada ju je u Vladu pozvala Jadranka Kosor da zamjeni Ivana Šukera na mjestu ministra financija. Nedugo nakon toga, u proljeće 2011. godine iz Partner banke odlazi i Ante Žigman i počinje karijeru u HNB-u. Škegro je godinu dana kasnije razriješen s mjesta predsjednika NO-a banke prije isteka mandata. Osim što su Dalić i Žigman povezani tako, a oboje u njih povjerenje ima Škegro koji ih je bezrezervno predložio za članove uprave, Škegro ima veze i s drugima u Borg grupi. Partner banka je bila jedan od ulagača u njegov fond Quaestus nekretnine. U Quaestusu su partneri bili, među ostalim Tomislav Matić i Škegro, te su se zajedno branili od ozbiljnih optužbi HANFA-e da nisu poslovali u skladu sa zakonom. Tomislav Matić je vlasnik tvrtke Texo Management u kojoj je bio i Ante Ramljak. Obojica su bili uključeni u izradu lex Agrokora, a zatim je Ramljak postao izvanredni povjerenik. Matić, Ramljak i ostali su onda izabrali za savjetnike američke Alix partners koji su isti dan angažirali njih. Mala tvrtka Texo Management je tako dobila posao kojim je mjesečno zarađivala koliko ranije godišnje. Prema procjenama, dosad im je isplaćeno oko 12,6 milijuna kuna. Škegro je inače imao samo riječi pohvale i za Ramljaka koji je morao otići nakon otkrivanja da njegova bivša tvrtka zarađuje milijune na Agrokoru koji on vodi. - On je ozbiljan, kompetentan, odgovoran i hrabar. Točka”, napisao je Škegro kada je Ramljak postao izvanredni povjerenik.

Oporba je zbog slučaja Agrokor tražila opoziv Martine Dalić, no ta inicijativa u Saboru je propala. Zbog savjetničkih naknada otišao je samo Ramljak. Nakon afere mailovi krenuli su zahtjevi za njezinom smjenom, ali pozivi DORH-u da sve istraži. Sastali su se i koalicijski partneri i složili da se ne smije ugroziti postizanje nagodbe do 10. srpnja, a mogao se steći dojam da neće inzistirati na odlasku Dalić iz Vlade dok se proces ne završi. - O političkoj odgovornosti raspravljat će se idućih dana i nakon 10. srpnja - kazao je Ivan Vrdoljak (HNS) nakon sastanka. Darinko Kosor (HSLS) ustraje da slučaj istraži DORH, jer “treba odvojiti šumu od drveta, žito od kukolja”.

Tema: Afera mailovi