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VELIKA VREMENSKA PROGNOZA

Idete na godišnji odmor? Evo kakvo nas vrijeme čeka idućeg tjedna: Bit će i nešto pljuskova

Piše 24sata,
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Idete na godišnji odmor? Evo kakvo nas vrijeme čeka idućeg tjedna: Bit će i nešto pljuskova
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL, DHMZ, Canva
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Sunčano vrijeme trebalo bi se zadržati i za idući vikend, očekuju se temperature od 30 stupnjeva, možda stupanja dva više, ne bi trebalo biti 'ludo vruće' kao za vrijeme prošlog toplinskog vala...

Opraštamo se od ovog tjedna, čiji je početak obilježio toplinski val u kojem su se temperature penjale do gotovo 40 stupnjeva Celzijevih, pred nam je još jedno vruće, ali ne i vrelo razdoblje...

Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, češća i dugotrajnija u Dalmaciji. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženiji, osobito na zapadu zemlje. Vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na obali i otocima od 20 do 24 °C. Najviša dnevna između 27 i 32 °C, u Gorskoj Hrvatskoj i malo niža, stoji u prognozi DHMZ-a za ponedjeljak, 6. srpnja...

Foto: DHMZ

U ponedjeljak je za riječku i gospićku regiju na snazi žuto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena. Što se tiče obalne Hrvatske, za zapadnu obalu Istre, Kvarner i Kvarnerić te područje Velebitskog kanala izdano je žuto upozorenje zbog vjetra.

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Za utorak na snazi nema upozorenja...

A evo kakvo vrijeme iz DHMZ-a najavjljuju za ostatak tjedna...

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- Djelomice, na Jadranu često i pretežno sunčano. U unutrašnjosti uz povremeno više oblaka mjestimice malo kiše, lokalno moguće i obliku pljuskova s grmljavinom, osobito tijekom srijede. Ponekog pljuska može biti i na obali, u utorak uglavnom na jugu, a zatim i drugdje. Slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar u srijedu će okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura koja će osobito krajem srijede i u noći na četvrtak biti lokalno i jaka. U srijedu jutro na kopnu toplije, a dnevna temperatura posvuda bez veće promjene - pišu iz DHMZ-a...

Foto: DHMZ

Sunčano vrijeme trebalo bi se zadržati i za idući vikend, očekuju se temperature od 30 stupnjeva, možda stupanja dva više, ne bi trebalo biti 'ludo vruće' kao za vrijeme prošlog toplinskog vala...

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