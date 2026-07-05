Idete na godišnji odmor? Evo kakvo nas vrijeme čeka idućeg tjedna: Bit će i nešto pljuskova

Opraštamo se od ovog tjedna, čiji je početak obilježio toplinski val u kojem su se temperature penjale do gotovo 40 stupnjeva Celzijevih, pred nam je još jedno vruće, ali ne i vrelo razdoblje...

Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, češća i dugotrajnija u Dalmaciji. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženiji, osobito na zapadu zemlje. Vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na obali i otocima od 20 do 24 °C. Najviša dnevna između 27 i 32 °C, u Gorskoj Hrvatskoj i malo niža, stoji u prognozi DHMZ-a za ponedjeljak, 6. srpnja...

Foto: DHMZ

U ponedjeljak je za riječku i gospićku regiju na snazi žuto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena. Što se tiče obalne Hrvatske, za zapadnu obalu Istre, Kvarner i Kvarnerić te područje Velebitskog kanala izdano je žuto upozorenje zbog vjetra.

Za utorak na snazi nema upozorenja...

A evo kakvo vrijeme iz DHMZ-a najavjljuju za ostatak tjedna...

- Djelomice, na Jadranu često i pretežno sunčano. U unutrašnjosti uz povremeno više oblaka mjestimice malo kiše, lokalno moguće i obliku pljuskova s grmljavinom, osobito tijekom srijede. Ponekog pljuska može biti i na obali, u utorak uglavnom na jugu, a zatim i drugdje. Slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar u srijedu će okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura koja će osobito krajem srijede i u noći na četvrtak biti lokalno i jaka. U srijedu jutro na kopnu toplije, a dnevna temperatura posvuda bez veće promjene - pišu iz DHMZ-a...

Foto: DHMZ

Sunčano vrijeme trebalo bi se zadržati i za idući vikend, očekuju se temperature od 30 stupnjeva, možda stupanja dva više, ne bi trebalo biti 'ludo vruće' kao za vrijeme prošlog toplinskog vala...

Ovdje svakodnevno pratite vremensku prognozu 24sata