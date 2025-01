Idete skijati? Kazne na cesti i do 5000 eura, oduzimaju i vozačku

Kada krećete na put treba obratiti pažnju na ograničenja brzine koja su na snazi u zemlji odredišta, ali i u onima kroz koje trebate proći. Hrvatima su najdraža skijališta u Italiji, Austriji, Francuskoj i Sloveniji, a zbog blizine i povoljnijih cijena mnogi se odlučuju za Bosnu i Hercegovinu.

Austrija

Austrija je kazne za prebrzu vožnju značajno povećala još od rujna 2021. godine. U naselju, kazna se za prekoračenje brzine za 30 km/h ili više kreće od 150 do 5000 eura, umjesto prijašnjih 70 do 2180 eura, piše Večernji list.

Za prekoračenje brzine za više od 40 km/h slijedi kazna u rasponu od 300 do također 5000 eura, a vozač može dobiti i zabranu upravljanja vozilom na mjesec dana,odnosno tri mjeseca ako mu to nije prvi put da je u Austriji uhvaćen u prebrzoj vožnji. Za prekoračenje brzine za više od 80 km/h vozaču prijeti zabrana upravljanja vozilom na najmanje šest mjeseci. Kazne za prekoračenje brzine za više od 50 km/h izvan naselja sežu od 300 do 5000 eura, a moguća je i zabrana vožnje na mjesec do tri mjeseca.

Također, vozačima koji počine najteže prekršaje moguće je oduzeti automobil, kao i vozačku dozvolu na najmanje šest mjeseci.

Italija

U Italiji su nova pravila na snagu stupila u prosincu prošle godine. Po njima, za prekoračenje brzine za više od 10 km/h, a manje od 40 km/h, kazna iznosi od 173 do 694 eura. Ako se prekršaj ponovi u urbanom području najmanje dva puta tijekom godine, kazna se povećava na 220 do 880 eura, uz moguće oduzimanje vozačke dozvole od petnaest do trideset dana. Prekorači li vozač brzinu za više od 40 km/h očekuju ga puno veće kazne i dulje razdoblje bez vozačke dozvole, no točni iznosi ovise o okolnostima u kojima je prekršaj počinjen.

Slovenija

Za prekoračenje dozvoljene brzine vožnje u Sloveniji, unutar naseljenih područja u kojima je brzina ograničena na 50 km/h, predviđene su kazne od 40 do 1200 eura. Ovih 40 eura kazne je za vozače koji pretjeraju za do 10 km/h iznad ograničenja. Vožnja brzinom od 10 do 20 km/h iznad ograničenja mogla bi rezultirati sa 120 eura kazne. Za prekoračenje od 20 do 30 km/h kazna je 250 eura, za ono od 30 do 40 km/h iznad ograničenja je 500 eura. Jurnjava brzinom od 40 do 50 km/h iznad ograničenja vozača će u Sloveniji stajati 750 eura, dok će onaj uhvaćen pri brzini većoj od 50 km/h od ograničenja platiti 1200 eura kazne te će ostati bez vozačke dozvole, piše Večernji list.

Izvan naseljenih područja, s ograničenjem od 90 km/h, situacija je ovakva: vožnja brzinom do 10 km/h iznad ograničenja rezultirat će kaznom od 40 eura. Uhvate li vas da vozite brzinom od 10 do 20 km/h iznad ograničenja, kazna je 60 eura, za brzinu od 20 do 30 km/h iznad ograničenja je 120 eura, a za prekomjernih 30 do 40 km/h je 200 eura. Drznete li se voziti od 40 do 50 km/h iznad ograničenja, pripremite 400 eura, dok je kazna za brzinu koja je više od 50 km/h iznad ograničenja 1200 eura i oduzimanje vozačke dozvole. Na slovenskim je autocestama ograničenje brzine 130 km/h, na brzim cestama se smije voziti 110 km/h. Prekoračite li tu brzinu za do 20 km/h, propisana kazna je 40 eura. Za vožnju od 20 do 30 km/h iznad ograničenja je 60 eura, za brzinu od 30 do 40 km/h iznad ograničenja je 120 eura.

Pretjerate li za 40 do 50 km/h, prijeti kazna od 250 eura, dok je za prekomjernih 50 do 60 km/h propisano 400 eura, a za više od 60 km/h iznad ograničenja slijedi 1200 eura kazne. No, posebna su kategorija zone u kojima je ograničenje brzine još niže postavljeno pa tako vozač koji u zoni s limitom na 30 km/h vozi do 10 km/h iznad ograničenja može platiti 40 eura kazne, onaj uhvaćen pri 10 do 20 km/h iznad ograničenja 130 eura kazne. Za prekomjernih 20 do 30 km/h u toj zoni vozača čeka kazna od 500 eura, dok je za više od 30 km/h iznad ograničenja predviđeno 1200 eura kazne i oduzimanje vozačke dozvole.

Francuska

U Francuskoj je za prekoračenje brzine do 20 km/h predviđena kazna u iznosu do 135 eura, dok za prekoračenje brzine za više od 50 km/h kazna može doseći i do 1500 eura. Ozbiljniji prekršaji mogu dovesti do oduzimanja vozačke dozvole i zatvorske kazne. Francuska ima prilično razgranatu mrežu kamera za kontrolu brzine, pa je velika šansa da će prebrzi vozač biti uhvaćen. Stranim vozačima zbog ozbiljnijeg prekršaja može biti oduzet automobil. Kazne za prekoračenje dozvoljene brzine vožnje u Bosni i Hercegovini osjetno su niže od ranije navedenih, no ni one nisu zanemarive, a još je važniji faktor sigurnosti zbog kojeg bi trebalo poštivati prometne propise.

BiH

Za prekoračenje brzine za 11 do 20 km/h iznad ograničenja u BiH je propisana novčana kazna od 50 KM, odnosno 25,44 eura. Prekoračenje brzine za 21 do 30 km/h rezultirat će kaznom od 100 KM (50,88 eura), a zakon predviđa i zabranu upravljanja vozilom u trajanju od jednog mjeseca. Za vožnju brzinom većom od 30 km/h iznad ograničenja predviđena je kazna od 400 KM (203,48 eura) te zabrana upravljanja vozilom u trajanju od dva mjeseca, piše Večernji list.