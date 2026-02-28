IDF: Iran je uzvratio napad

Iran je uzvratio napad na Izrael, tvrdi izraelska vojska, piše BBC. Navode da su "prije kratkog vremena IDF identificirale rakete lansirane iz Irana prema teritoriju Države Izrael".

Pokretanje videa... 00:46 Teheran | Video: 24sata/Reuters

Njihovu izjavu prenosimo u cijelosti:

"Prije nekog vremena, sirene su se oglasile u nekoliko područja diljem zemlje nakon što su identificirane rakete lansirane iz Irana prema Državi Izrael. Molimo javnost da slijedi upute Zapovjedništva domaće fronte. U ovom trenutku, izraelske zračne snage djeluju kako bi presrele i napale prijetnje gdje je to potrebno kako bi ih uklonile. Obrana nije hermetična i stoga je bitno da se javnost i dalje pridržava smjernica Zapovjedništva domaće fronte. Molimo javnost da nastavi slijediti upute Zapovjedništva domaće fronte."