ISPALILI RAKETE

IDF: Iran je uzvratio napad

Piše Veronika Miloševski,
Foto: Majid Asgaripour

Navode da su prije kratkog vremena IDF identificirale rakete lansirane iz Irana prema Izraelu

Iran je uzvratio napad na Izrael, tvrdi izraelska vojska, piše BBC.  Navode da su "prije kratkog vremena IDF identificirale rakete lansirane iz Irana prema teritoriju Države Izrael".

Teheran 00:46
Teheran | Video: 24sata/Reuters

Njihovu izjavu prenosimo u cijelosti:

"Prije nekog vremena, sirene su se oglasile u nekoliko područja diljem zemlje nakon što su identificirane rakete lansirane iz Irana prema Državi Izrael. Molimo javnost da slijedi upute Zapovjedništva domaće fronte. U ovom trenutku, izraelske zračne snage djeluju kako bi presrele i napale prijetnje gdje je to potrebno kako bi ih uklonile. Obrana nije hermetična i stoga je bitno da se javnost i dalje pridržava smjernica Zapovjedništva domaće fronte. Molimo javnost da nastavi slijediti upute Zapovjedništva domaće fronte."

Foto: twitter

