RACIJA NA ZAPADNOJ OBALI

IDF: Pronašli smo Mein Kempf u uredu islamskih humanitaraca. Povezani su s Hamasom

Foto: IDF

Udruga, koja se predstavlja kao pomoć potrebitima, u praksi služi kao organizacijska ruka terorističke organizacije Hamas i radi na promicanju poticanja na terorizam te regrutiranju i preusmjeravanju sredstava za financiranje terorističkih aktivnosti

Tijekom proteklog tjedna, vojnici Padobranske brigade, koja djeluje pod Judejskom regionalnom brigadom, proveli su akciju u uredima „Islamske dobrotvorne udruge” u Hebronu u nastojanju da spriječe financiranje terorizma i zaplijene materijale za poticanje na nasilje, objavila je izraelska vojska.

Udruga, koja se predstavlja kao pomoć potrebitima, u praksi služi kao organizacijska ruka terorističke organizacije Hamas i radi na promicanju poticanja na terorizam te regrutiranju i preusmjeravanju sredstava za financiranje terorističkih aktivnosti te organizacije.
Radi se o jednom od brojnih ogranka u regiji Judeje i Samarije.

Foto: IDF

Tijekom akcije pronađeno je i zaplijenjeno približno 165.700 šekela terorističkih sredstava.

Osim toga, u kompleksu je pronađen Hitlerov manifest „Mein Kampf”, s opremom koja se koristi za poticanje na nasilje. Vojnici su zapečatili glavni ulaz u kompleks gdje su se nalazili materijali za poticanje i sredstva.

