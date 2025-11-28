'Idući tjedan ćemo raspravljati o mirovnom okviru za Ukrajinu'

Ruski predsjednik Vladimir Putin je u četvrtak rekao da bi nacrt mirovnih sporazuma o kojima su SAD i Ukrajina raspravljali u Ženevi mogao postati temelj budućih dogovora o okončanju sukoba, no da će se Rusija nastaviti boriti ako to ne bude slučaj.

"Da, te su nam pojedinosti proslijeđene i o njima će idućeg tjedna biti rasprava u Moskvi", kazao je novinarima glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.

Očekuje se da će Steve Witkoff, posebni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa, idućeg tjedna u Moskvi razgovarati s Putinom o idejama za mirovno rješenje.

Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS

Na pitanje o tome kada će se točno ti razgovori odviti, Peskov je odgovorio da će Kremlj obavijestiti novinare.