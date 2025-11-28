Obavijesti

News

Komentari 0
KREMLJ TVRDI:

'Idući tjedan ćemo raspravljati o mirovnom okviru za Ukrajinu'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Alexander Kazakov/REUTERS

Rusija je zaprimila ono što su Sjedinjene Američke Države i Kijev nazvali "ažuriranim i pročišćenim mirovnim okvirom" za okončanje rata u Ukrajini te će o njemu raspraviti idućeg tjedna, potvrdio je Kremlj u petak

Ruski predsjednik Vladimir Putin je u četvrtak rekao da bi nacrt mirovnih sporazuma o kojima su SAD i Ukrajina raspravljali u Ženevi mogao postati temelj budućih dogovora o okončanju sukoba, no da će se Rusija nastaviti boriti ako to ne bude slučaj.

"Da, te su nam pojedinosti proslijeđene i o njima će idućeg tjedna biti rasprava u Moskvi", kazao je novinarima glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.

Očekuje se da će Steve Witkoff, posebni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa, idućeg tjedna u Moskvi razgovarati s Putinom o idejama za mirovno rješenje.

FILE PHOTO: U.S. President Trump meets with Russian President Putin in Alaska
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS

Na pitanje o tome kada će se točno ti razgovori odviti, Peskov je odgovorio da će Kremlj obavijestiti novinare.

