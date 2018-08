'Igor mi je mahnuo i rekao da ide sa svojom obitelji na izlet'

Igor je bio moj najbolji prijatelj, osoba kojoj sam mogao reći sve. Poznajemo se još iz djetinjstva. Ispričao nam je to u petak kroz suze Denis Jacin (43) iz Umaga.

- On je iz mjesta Karojbe, a ja iz susjednog mjesta. Na kraju smo opet zajedno, s obiteljima, nastavili živjeti i družiti se u Umagu, u istoj zgradi. Bili smo povezani, zadovoljni svojim životima. Ja sam autolimar, a on lakirer, pa su nam se i poslovi poklapali - objašnjava Denis.

Dodaje kako su im djeca vršnjaci pa se stalno igraju zajedno.

- Ja imam curicu, a on sina Roka, koji je završio treći razred osnovne škole. Vidjeli smo se posljednji put ujutro tog kobnog dana. Stajali smo na parkiralištu. Mahnuo mi je i rekao da ide s obitelji na izlet, na more kraj Rovinja. Tad sam ga zadnji put vidio živog - sjeća se Denis.

Prema njegovim riječima, Igor je bio duša od čovjeka, pozitivan, vedar, pravi zabavljač, a ni jedna fešta nije mogla proći bez njega i njegova zaraznog humora.

- Teško mi je i još ne vjerujem da se nećemo vidjeti svaki dan, da ga neću sresti po stepenicama u zgradi i da me više neće nazvati na telefon, samo da me čuje. Pa on nije imao čak ni kaznu za parkiranje, eto toliko je bio dobar i pošten - plačući govori Igorov prijatelj Denis Jacin.

Igorova supruga Tanja s djetetom je u bolnici u Rijeci, a u obiteljskoj kući njezinih roditelja nismo zatekli nikoga. Tuga se uvukla i u naselje Žrtava fašizma nakon vijesti da je poginuo njihov susjed Igor Soldatić. Susjeda Davorka B. rado se sjeća Igora koji joj je, kaže, pomagao istog trenutka kad bi ga zamolila.

- Ostavljao bi sve i došao pomoći. Jednom prilikom mi je crkao akumulator na autu i nisam mogla nigdje, a teško je bez auta. Ma odmah je došao i riješio problem. Pomagao je svima i bio predstavnik stanara u zgradi. Svi su ga voljeli, a on je volio pomagati svima nama. Takav je bio naš Igor, a njegov sinčić je obožavao trčkarati po zgradi i igrati nogomet ispred zgrade. Veselo dijete koje su otac i majka odlično odgojili. Uvijek je pozdravljao i pitao kako sam - prisjetila se susjeda koja živi ispod Soldatićevih.

Susjedi kažu da su toj mladoj obitelji u trenutku prekinuti svi snovi i životni planovi. Druga susjeda Milka B., koja stanuje u blizini, odmahuje glavom u nevjerici. Zadnji put Igora je vidjela prije nekoliko dana.

- Život stane u trenutku. Ne znam kako će obitelj to podnijeti. Vidjela sam u petak ujutro oca Igorove supruge Tanje. Mi smo povezani i kumstvom. Negdje je žurio s papirima u rukama. Samo me pozdravio i nastavio. Nemam snage ništa ga pitati. Drago mi je da su Tanja i dijete dobro, da nije barem njima naštetila. Ona gospođa koja ga je pijana udarila već je prošle godine pijana skrivila nesreću. Užas - rekla nam je susjeda.

Igorova supruga Tanja u najmu ima kozmetički salon u centru Umaga, koji je u petak bio zatvoren. Na ulaznim vratima pisalo je “zatvoreno zbog smrtnog slučaja”.

- Ne znam kad će biti pogreb, ali će biti u njegovoj Karojbi. Tako su mi rekli. Sjećanja na njega nikad neće izblijediti - rekao nam je na kraju najbolji Igorov prijatelj Denis Jacin.

‘Obećala sam Igoru ispeći tortu’

Susjedi kažu da su bili divna obitelj.

- Tragedija ih je zavila u crno. Igoru sam za trideseti rođendan tortu ispekla i obećala da ću mu ispeći još torti u životu. Nažalost, nikad više - rekla nam je Soldatićeva susjeda Milka.