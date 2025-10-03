Obavijesti

Igrač iz Hrvatske osvojio preko 50 tisuća eura na Eurojackpotu: Evo gdje ide veliki dobitak

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Hrvatska lutrija

U 79. kolu igre Eurojackpot u Gospiću je pogođen dobitak 5 u iznosu od 53.723,30 eura !

U 79. kolu igre Eurojackpot izvučeni su brojevi 1, 2, 7, 21, 27 – 8, 12, koji su igraču iz Gospića donijeli dobitak 5 u iznosu od 53.723,30 eura.

Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu :

HRVATSKA LUTRIJA, VILE VELEBITA 9, AUTOMAT KLUB GOSPIĆ.

Na listiću je odigrana jedna kombinacija igre Eurojackpot s dodatnom igrom Joker.

Ukupan iznos uplate je 2,60 €.

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u utorak, 07.10.2025., a glavni dobitak iznosi 36.000.000,00 eura.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

