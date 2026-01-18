Igre oko Janafa: Trebao je biti jak hrvatski adut. Ali, Vučić i Orban spremaju drugi plan...

Obavijesti

Piše Ivan Pandžić,
Čitanje članka: 8 min
Foto: Janaf/REUTERS

NOVI EXPRESS Razvoj oko NIS-a je nepovoljan za Janaf i prijeti urušavanju poslovanja naftovoda koji je odlučio graditi Tito kako ne bi ovisio o ruskoj nafti. Evo što se zbiva

Hrvatska strateška tvrtka Janaf, koja upravlja naftovodom prema Srbiji i Mađarskoj, u izuzetno osjetljivom trenutku prolazi kroz ozbiljnu krizu u upravi. U Janafu već dulje traju ozbiljne razmirice između predsjednika uprave Stjepana Adanića i člana uprave Vladislava Veselice, koji je vodio pregovore i s MOL-om oko distribucije nafte preko Hrvatske, ali sudjelovao i u pregovorima oko micanja sankcija NIS-u. Iako je prijatelj premijera Andreja Plenkovića, Veselica se našao na tankom ledu nakon što se otkrilo da je krajem prošle godine osnovao, pa ugasio tvrtku koja je, među ostalim, registrirana i za trgovinu naftom, što bi bio sukob interesa. Iako tvrtka nije poslovala prije gašenja, bio je to znak da Veselica i sam planira otići, ali i vrh ledene sante sukoba koji su tinjali u pozadini. Adanić je tražio i provjeru kome Veselica šalje mailove s obzirom na to da je u osjetljivim informacijama bila i skrivena kopija, a Veselica ga je za to prijavio. Nadležni ministar Ante Šušnjar je također htio da Veselica ode, a u upravu je jesenas imenovao svog novog čovjeka - Ivana Barbarića. Pitanje je kako će se sve rasplesti, zato što je navodno HDZ dao ministru Šušnjaru da sve riješi. Veselica je bio na rubu odlaska, ali na kraju zasad ostaje član uprave.

