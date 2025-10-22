Obavijesti

E, SAD JE DOSTA

Ilegalni migrant silovao dijete (10). Ircima prekipjelo i izašli na ceste. Žestoko napali policiju

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Ilegalni migrant silovao dijete (10). Ircima prekipjelo i izašli na ceste. Žestoko napali policiju
Foto: X/screenshot

Otprilike 1000 prosvjednika okupilo se ispred hotela, koji država koristi kao smještaj za tražitelje azila. Prosvjed je organiziran nakon seksualnog napada koji se dogodio u blizini Garter Lanea u Saggartu u ponedjeljak

Irska policija je uhitila šest ljudi nakon velikog prosvjeda kod City West Hotela u Dublinu u utorak navečer. Policijski kombi je zapaljen, a cigle i vatrometi su bačeni na gardiste koji su nadzirali prosvjed. Kante za smeće s desecima stotina boca u tom području također su bile ispražnjene i korištene kao projektili.

Otprilike 1000 prosvjednika okupilo se ispred hotela, koji država koristi kao smještaj za tražitelje azila. Prosvjed je organiziran nakon seksualnog napada koji se dogodio u blizini Garter Lanea u Saggartu u ponedjeljak. Prema neslužbenim informacijama, ilegalni migrant je seksualno zlostavljao 10-godišnje dijete, piše Guardian.

Lokalni mediji izvijestili su da je on bio 26-godišnji tražitelj azila te da je navodna žrtva bila 10-godišnje dijete koje je napadnuto u ili blizu objekta Citywest, koji se nalazi u području Saggart na jugozapadu Dublina.

Ministar pravde i migracija, Jim O’Callaghan, osudio je nemire. „Nažalost, korištenje zločina kao oružja od strane ljudi koji žele sijati neslogu u našem društvu nije iznenađujuće“, rekao je O’Callaghan u izjavi.

SVE ZBOG UPALJAČA? Hrvata u Dublinu pretukli do smrti jer je navodno napao tinejdžera: 'Čekam stranu p**'
Hrvata u Dublinu pretukli do smrti jer je navodno napao tinejdžera: 'Čekam stranu p**'

„Ovo je neprihvatljivo i rezultirat će snažnim odgovorom garda. Oni koji su uključeni bit će privedeni pravdi. Napadi na gardiste neće biti tolerirani. Mirni prosvjedi temelj su naše demokracije. Nasilje nije.“

