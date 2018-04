Ide u zatvor ili na psihijatriju? Ugušila sina i bacila ga u more Chiari Pašić (33) zbog ubojstva trogodišnjeg sina Denisa prijeti kazna zatvora do 40 godina. Terete je da je 23. svibnja 2017. u stanu u Puli uz pomoć maloljetnice jastukom ugušila sina, a onda ga bacila u more