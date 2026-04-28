IMA LI KRAJA LUDILU?! Opet dojave o bombama u Zagrebu

Prijetnje bombama stigle su ponovno u utorak u neke zagrebačke osnovne škole i gimnazije. Zagrebačka policija upoznata je s dojavama, a u tijeku su postupanja i provjere prostorija. Evakuacija je u tijeku, potvrdili su nam iz Policijske uprave zagrebačke.

Podsjetimo, u ponedjeljak je stigao niz lažnih dojava o bombama. Evakuirane su bile brojne škole u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Dubrovniku, ali i zgrada Gradskog poglavarstva u Zagrebu te Arena Centar.

U Hrvatskoj je prošlog tjedna bio niz lažnih dojava o bombama, a brojne škole i vrtići bili su evakuirani i nastava je bila prekinuta. Prijetnje su stizale, osim školama, i vrtićima, šoping centrima, ali i splitskoj Zračnoj luci, a policija je nakon provjera utvrdila da su dojave lažne. Prošlog tjedna ukupno je bilo preko 500 lažnih dojava.