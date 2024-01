Ima milijarde, a u imovinskoj se hvali prikolicom?! Objavljena je Putinova imovinska kartica...

Vladimir Putin vlasnik je jednog stana u Sankt Peterburgu veličine 77 metara kvadratnih. Također, vlasnik je i garaže od 18 metara kvadratnih u istom gradu. Uz to, posjeduje tri automobila: GAZ M21 iz 1960. godine, GAZ M21 iz 1965. godine te Nivu iz 2009. godine. Vlasnik je i jedne automobilske prikolice. U periodu proteklih šest godina zaradio je 67.5 milijuna rubalja, u 'prijevodu' oko 752.000 dolara, objavilo je danas rusko Središnje izborno povjerenstvo.

POGLEDAJTE VIDEO: Putin razgovara s Putinom

Pokretanje videa ... Vladimir Putin | Video: 24sata/REUTERS

Gotovo ništa se nije promijenilo u odnosu na njegovu posljednju objavljenu imovinsku karticu od prije par godina

E sad. Kombinirana vrijednost ta tri automobila i prikolice je, prema specijaliziran portalima, negdje oko 30.000 dolara. Kad pogledamo tržište nekretnina, stanovi u "Veneciji sjevera" i nisu baš najjeftiniji. Za 70-ak kvadrata u centru grada ili boljoj četvrti trebate izdvojiti od 300.000 do nekih 800.000 dolara. Prije razvoda od supruge Ljudmile, Putin je 2012. godine u svoju imovinsku karticu upisao nekretnina i pokretnina u vrijednosti 500.000 dolara. Što je, kad pogledamo njegova službena primanja i stvari koje je naveo da posjeduje, otprilike točan iznos.

Službeno, to je to što je Putin uspio steći tijekom desetljeća vladavine Rusijom. Odricao se u ime naroda i zadovoljio sa stanom, autom i prikolicom.

Moš mislit...

Jer Putin je u stvarnosti među najbogatijim ljudima na svijetu!

'On ima milijarde'

Ovisi koga pitate, gospodin Putin vrijedi između 70 i 200 milijardi dolara te spada među najbogatije svjetske vođe. Bivši financijski savjetnik ruske vlade Stanislav Belkovski u jednom intervjuu rekao je kako vjeruje da je Putin 'težak' oko 70 milijardi dolara, dok američki menadžer za investicijske fondove Bill Browder tvrdi da na računima ima više od 200 milijardi dolara.

Magazin Forbes objavio je tri teorije o Putinovom bogatstvu i novcu.

Foto: SPUTNIK/REUTERS

Prva je vezana uz oligarhe, pogotovo nekoć najbogatijeg čovjeka u Rusiji, Mihaila Hodorovskog, koji je 2003. godine završio u zatvoru zbog optužbi za financijske prevare i neprijavljivanje poreza. On je to optužbe oduvijek odbacivao, a većina analitičara smatra kako je upravo Putin direktno naredio da se Hodorovskog skloni zbog kritika njegovoj vlasti. Kompanije koje je posjedovao su raskomadane, novac je zamrznut. Kad je 2017. godine govorio pred kongresom, Browder je iznio tvrdnju da je to bilo Putinovo upozorenje ostalim oligarsima u Rusiji.

- Dajte mi 50 posto bogatstva, a ja vam ostavljam drugu polovicu. Inače ću uzeti sve - bile su Putinove riječi prema Browderu.

Dakle, prva teorija govori kako je do većine novca došao kroz 'kamatarenje' oligarha.

Druga teorija, koja ne isključuje prvu, smatra kako se Putin najviše obogatio namještanjem poslova obitelji i prijateljima. Njegove ruke su tad čiste, džepovi 'prazni', jer taj novac ne pripada njemu. Službeno.

"Sve što je rusko je Putinovo"

- Velik broj suradnika, prijatelja, članova stranke i bliže i dalje obitelji na svojim računima vjerojatno čuva Vladimirove milijune - pisao je Forbes.

Treća 'teorija' naglašava kako Putinu novac uopće nije bitan. Pa zapravo i ne mari koliko ima na računu, ima on druge načine kako kontrolirati sve...

O toj teoriji je još 2014. godine pisao kolumnist Bloomberga Leonid Beršidski.

Foto: SPUTNIK/REUTERS

- Njegova je cijela država. Jedna njegova riječ je dovoljna da bilo koga pretvori u milijunaša, jedna njegova zapovijed dovoljna je da natjera kompaniju da proda svoj udio njegovim prijateljima po 'bagatela' cijenama - napisao je tad.

Često ga opozicija u Rusiji napada da je vlasnik raznih luksuznih palača po državi, ali Moskva uvijek ima spreman odgovor.

- Te stvari nemaju veze s predsjednikom Putinom.

Sergei Pugačev, prognani ruski bankar koji je nekoć blisko surađivao s Putinom, dao je možda i najbolji odgovor na pitanje "Koliko je Putin bogat?"

- To je nemoguće izračunati. Sve što pripada Rusiji pripada Putinu. Dok god je na vlasti, on će biti najbogatiji čovjek na svijetu - rekao je.

Foto: SPUTNIK/REUTERS

A što Putin kaže na sve te priče o novcu... Pa on o tome ne voli baš razgovarati. Zabilježeno je tek da je jednom prilikom rekao "kako je on najbogatiji čovjek na svijetu jer prikuplja emocije, a ne novac i da je za njega bogatstvo povjerenje ruskog naroda"...

To su više riječi nekog hipija, nego čovjeka koji je gurnuo Europu u rat. Pa sad sami procijenite kome ćete vjerovati oko Vladimirove imovine...

Usput bacite pogled na njegovu vilu. Valjda je i za nju pošteno zaradio...