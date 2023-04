Ima neke simbolike u činjenici da je upravo jedna žena došla glave danas optuženog Trumpa

Ima neke logike u činjenici da bi Donalda Trumpa seks mogao doći glave.

Ali ima i poetske pravde u činjenici da će ga glave doći jedna žena.

Donald Trump svoju je prvu predsjedničku kampanju obilježio seksističkim i šovinističkim izjavama, mizoginijom i šovinizmom, vrijeđao je i ponižavao žene, hvalio se da je kao televizijska zvijezda svaku ženu mogao "uloviti za međunožje", tvrdio da su neke žene "ružne i izgledaju kao svinje s lipstickom", prodavao "locker room talk" i veličao svoje seksualne uspjehe, dok su ga zauzvrat brojne žene optuživale za silovanje.

Za boravka u Bijeloj kući iskoristio je priliku da u Vrhovni sud postavi dvoje žestokih protivnika pobačaja u Vrhovni sud, što je izazvalo masovne prosvjede žena u Washingtonu i drugim gradovima, a naposljetku dovelo i do ukidanja presude Roe vs. Wade, što je bio temelj prava na pobačaj na federalnoj razini.

Proba za "Pripravnika"

Također, njegova pobjeda nad Hillary Clinton 2016. godine po mnogima je bila i pobjeda nad ženama u Sjedinjenim Državama.

A sada, Donald Trump dolazi u New York kako bi se suočio s optužnicom povezanom s bivšom Playboyevom zečicom i zvijezdom filmova za odrasle, Stormy Daniels.

Njegov bivši odvjetnik priznao je da je isplatio 130 tisuća dolara ženi koja je s Trumpom imala seksualni odnos 2006. godine, četiri mjeseca nakon rođenja njegova djeteta, u nastojanju da ju Trump, kao na nekakvoj audiciji, ubaci u svoj tv show "Pripravnik".

Sada je ta isplata postala dio optužnice, ali cijeli slučaj s bivšom porno zvijezdom može se promatrati kao simbolična osveta svih žena bivšem američkom predsjedniku.

Rugala se Trumpu

Stormy Daniels proteklih godina javno je otkrivala detalje svog seksualnog susreta s Trumpom, rugala se njegovu spolovilu, govorila kako je seks s Trumpom bio najgore iskustvo u njezinu životu... Svojim izjavama "kastrirala" je Trumpa i udarala ga tamo gdje ovog ponosnog osvajača i notornog zlostavljača žena najviše boli.

On se rugao ženama, pa su se žene rugale njemu. On je ponižavao, pa i napadao žene, a sada one ponižavaju njega. I optužnica je posljedica sramotne seksualne avanture koja bi stajala glave svakog političara, naročito kandidata konzervativne i klerikalne desnice, a koju je Trump ipak uspio politički preživjeti.

Ovaj slučaj simboličan je trijumf za sve žene i ženski pokret, naročito nakon #metoo pokreta protiv seksualnog zlostavljanja koji je zahvatio mnoge poznate, slavne i moćne osobe. No istodobno je i potvrda hrabrosti žena da se suprotstave nasilnicima i zlostavljačima.

Proces za silovanje

Trump trenutno u New Yorku prolazi i kroz sudski proces u vezi navodnog silovanja novinarke i književnice Jean Caroll u garderobi njujorške robne kuće prije desetak godina.

Takva hrabrost postala je tipična za žene, ne samo u Americi.

Takvu hrabrost pokazale su i žene u Hrvatskoj, bilo svjedočenjima o silovanjima ili obiteljskom nasilju, bilo obračunima s konzervativcima i klerikalcima, kao i klečiteljima, bilo u progonu korupcije i kriminala, kao zviždačice, pravobraniteljice, predsjednice povjerenstva za sukob interesa, čelnice udruga, novinarke, političarke...

Žene su evidentno spremnije stati na žulj moćnicima, nasilnicima, autokratima, šovinistima.

Kosor protiv Sanadera

I ako je istina ono što godinama ponavlja Ivo Sanader, tada je i jedina hrvatska premijerka zaslužna za pokretanje kaznenog postupka protiv najmoćnijeg premijera, ako je točno da je Jadranka Kosor dala nalog Mladenu Bajiću da pokrene istrage protiv njezina prethodnika koje su kasnije dovele do pravomoćnih presuda.

Žene su istodobno i među najžešćim kritičarima Andreja Plenkovića u Hrvatskom saboru, kao što su bile i na meti najtežih uvreda Zorana Milanovića.

Slučaj Stormy Daniels mogao bi stajati Donalda Trumpa druge kampanje za Bijelu kuću, kao što bi ga eventualne pobjede mogla stajati njegova ponižavajuća seksualna avantura.

Žena je probila led i dovela do prve optužnice protiv jednog američkog predsjednika u povijesti. Koja vjerojatno neće biti jedina.

