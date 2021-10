Imamo donatora iz Splita, Mirka Ivaničevića, koji se ponudio izgraditi naš novi dom. Ponudio se pet dana nakon potresa, ali zbog birokracije godinu dana ne možemo napraviti ništa.

Rekla nam je to Marijana Drajić iz sela Majski Trtnik pored Gline, mjesta s 35 stanovnika, no nema ih ovdje već odavno ni upola toliko. Sedmero je Drajića inače u ovom dvorištu i sad srušenoj kući i kućici pored nje - osim njih dvoje, četvero djece u dobi od jedne i pol do 14 godina - Dragana i Milana, Danijel i najmanji Aleksandar, a tu je još i, kaže Marijana, djever.

POGLEDAJTE VIDEO:

'Predali smo sve papire, ali još ništa'

- Prvo smo dobili kamper, a onda smo dobili i kontejnere, to nam je bilo dobro za prvu ruku, ali vrlo je teško organizirati život u tako malom prostoru. Puno nas je, tiskamo se i ne možemo više tako. Nedavno smo dobili i drvenu kućicu pa će biti lakše, imamo sobicu i kuhinju, ali opet nije dovoljno. Vodu moram povlačiti iz bunara tik pored kuće koja se nagnula prema bunaru. Bojim se da se ne sruši, ostat ćemo bez vode, ali još mi je teže kad pomislim da su u dvorištu djeca, pa se kuća može urušiti na glavu i nama, a još gore i djeci - rekla je Marijana i dodala kako najviše muke imaju s administracijom.

- Odmah smo predali sve papire, ne tražimo ništa od države. Imamo čovjeka koji nam želi napraviti dom. Papire smo predali odmah na početku, a tek smo nedavno dobili odgovor da nam fali jedan papir, i to preko Branke Mikšić, dogradonačelnice Gline. Službeno ništa nismo dobili. Kako kuća ima suvlasnike, pribavili smo privolu svih, ali je nastao nesporazum jer je tetka promijenila prezime, udala se, pa sam morala nabaviti njezin vjenčani list. I to sam pribavila i sve sam predala, ali još čekam - dodala je Marijana. Kaže da je do sada mogla biti s djecom u svom novom domu.

- Rekli su da će mi odgovoriti za 15-20 dana, ali još čekam. Sad mi je žao što nakon potresa nisam sama srušila kuću i da se u miru napravila nova. Nije mi jasno zašto toliko dugo odugovlače. Najviše mi je žao djece, pogotovo sad kad je škola počela pa nemaju normalnu sobu za svoje zadatke - rekla je Marijana, koja u dvorištu ima i 30-ak ovaca.

- Stvari imam razbacane po dvorištu. Po vodu moram do bunara, u jednu drvenu kućicu sam prebacila odjeću, u drugu hranu, a onda je tu još štala. Cijeli dan se vrtim po dvorištu. Ništa mi nije na mjestu, ništa nije kako bi trebalo biti - rekla je Marijana, koja je djeci tik pred potres obnovila sobe u svojem, sad starom domu.

- Djeci smo uredili sobe, opremili ih novim namještajem, sve, baš im je bilo lijepo. Sad to čak ne možemo iz kuće ni izvaditi, opasno je unutra biti toliko dugo, koliko treba da se novi namještaj razmontira. U kući je zbog kiše i vlage sve uništeno - rekla je Marijana. Na Baniji je, osim obnove, veliki problem postala hrana. Tako je broj toplih obroka koji se isporučuju stradalima na potresom pogođenom području Banovine od ponedjeljka smanjen s 2550 na 917, vidljivo je to iz dnevnih informacija koje Stožer za otklanjanje posljedica katastrofe objavljuje svakodnevno na svojim internetskim stranicama.

Smanjili obroke za dvije trećine

Sisačko-moslavačka županija još 12. kolovoza raspisala je natječaj za dostavu ponuda za ukupno 2571 topli obrok dnevno, i to do kraja ove godine s rokom dostave ponuda od 25. kolovoza, te procijenjenom vrijednosti od 10,8 milijuna kuna bez PDV-a. Ta se cifra, i natječaj, odnosila za 120 dana dostave obroka, tj. do 31. prosinca. No Županija traži lokalne stožere da ažuriraju potrebe i odjednom se, unatoč natječaju za 2571 topli obrok, pojavljuje brojka od 917 obroka.

Premijer Plenković spomenuo je 12 milijuna kuna prebačenih županiji za prehranu, što je nešto manje od procjene provedenog javnog natječaja. Ispada da je Vlada prebacila novac potreban po provedenom natječaju za 2571 obrok, a sad se brojka toplih obroka smanjuje gotovo za dvije trećine, navodi portal Sisak.info. Za objašnjenje smo pitali nadležni Stožer i Županiju, ali do zaključenja broja nismo dobili odgovor.