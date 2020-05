Imala 'bubicu' u autu: Dojavili joj da je se prati i prisluškuje?

Dok je cijela Hrvatska strahovala od korona virusa, HDZ-ova državna tajnica Josipa Rimac vrijedno je radila. Na pogodovanju i osiguranju stotina tisuća kuna mita za sebe i svoje suradnike. Barem tako tvrde policija i Uskok, koji su objavili sve detalje o tome za što terete 13 privedenih u petak.

Mozak cijele hobotnice koja je za mito sređivala poticaje, dozvole te zakup zemljišta upravo je Josipa Rimac (40), tvrde istražitelji. Ona je povezala i ostale osumnjičene HDZ-ovce, poput šefa Hrvatskih šuma Krunoslava Jakupčića, sad već bivšu pomoćnicu ministra gospodarstva Anu Mandac, Ružicu Njavro (tajnicu ministrice Marije Vučković), načelnicu općine Gračac Natašu Turbić, a sve to kako bi pogodovali privatnim investitorima ili poduzetnicima.

Pogodovanja su otkrivena u barem pet slučajeva kroz složenu mrežu, ali zanimljivo je i kako je Rimac pala i pokrenula val uhićenja. Istražitelji su je planirali pratiti i dalje i pitanje je tko bi sve još možda pao i bio upleten, dok odjednom u policiju nije došla sama Rimac. I prijavila da je u svom Audiju pronašla prislušni uređaj!

Bilo je jasno da je istraga kompromitirana i da se mora krenuti u uhićenja. Pretpostavlja se da Josipa Rimac ipak nije bubu pronašla “slučajno” nego je dobila informacije da je prate i prisluškuju, pa je angažirala stručnjaka koji je pronašao uređaj u automobilu.

Nije zato nelogična pretpostavka kako je Josipa Rimac otišla na policiju prijaviti “slučajan” pronalazak uređaja kako bi prikrila da je dobila tajne informacije o istrazi i zaštitila svoje izvore.

Pogodovanje za dozvole

Uskok je zatražio i da Rimac, ali i još dio osumnjičenih, budu zadržani mjesec dana u pritvoru zbog mogućeg utjecaja na svjedoke. Do zaključenja ovog broja sud još nije bio donio odluku o tome. No kako je to pogodovala i sređivala poslove Rimac? Prvi slučaj za koji je pokrenuta istraga je pogodovanje tvrtki C.E.M.P., u vlasništvu hercegovačkog poduzetnika Milenka Bašića.

Oni su sagradili najveći vjetropark u Hrvatskoj, nedaleko od Knina. Projekt Krš-Pađene vrijedan je 1,8 milijardi kuna, gotovo kao Pelješki most, prostire se na 21 kilometar kvadratni i ima 48 vjetroturbina. O tom projektu već smo pisali kad se sumnjalo da im je pogodovala i vlada Zorana Milanovića omogućivši zadnji dan više poticaje, pa će samo na tome dobiti 310 milijuna kuna više novca. A i ova vlada im je ranije, pod čudnim okolnostima, dala suglasnosti da se priključe na mrežu. C.E.M.P. je bio u sporu s Hrvatskim šumama.

Bolja cijena struje

Šume nisu htjele dati suglasnost na uporabnu dozvolu dok investitor ne plati dospjele naknade od 6,9 milijuna kuna. Također su tražili od njih i naknadu za štetu na šumskom zemljištu i prava služnosti za ceste. A onda je Rimac kod predsjednika uprave Šuma Krunoslava Jakupčića i voditelja splitske podružnice Ivana Melvana sredila da suglasnosti ipak dobiju i plate manje.

Ali to nije sve.

Policija tvrdi da je Rimac kod predsjednika regulatorne agencije HERA-e, Tomislava Jurekovića, intervenirala da donese odluke koje su omogućile da C.E.M.P. drugoj kompaniji isporuči električnu energiju za 94 eura, umjesto po dotadašnjoj cijeni od 43 eura. Za taj posao je, tvrde istražitelji, bilo ugovoreno da Rimac dobije 45.000 eura, i to tako što će investitor ugovoriti policu osiguranja preko Josipine sestre, koja radi u Generali osiguranju.

Generali osiguranje danas je reagiralo i opovrgnulo da su ikad poslovali s C.E.M.P.-om te da su izdali policu osiguranja. I C.E.M.P. je opovrgnuo da ima policu kod tog osiguranja, a negiraju i bilo kakve nezakonitosti sa svoje strane. Dapače, tvrde da su ih Hrvatske šume ucjenjivale i da su platili šest milijuna kuna nepotrebno. Tvrde da su uložili ukupno 29 milijuna kuna u gradnju cesta, a Šume su tražile od njih još šest. I da su na tu protuzakonitost upozoravali.

- Pravosudne institucije trebaju rasvijetliti sve okolnosti i nadamo se da će pojedinci odgovarati za štetu učinjenu investitoru - poručuju iz tvrtke C.E.M.P. Treći i četvrti slučaj vezani su za poljoprivredne poticaje i zakup poljoprivrednog zemljišta za poduzetnike Josipa Ravlića i Antu Sladića, odnosno njihovu tvrtku Sirena. U njega je uključena i također privedena Ružica Njavro, glavna tajnica Ministarstva poljoprivrede te prijateljica i Josipe Rimac i ministrice Marije Vučković.

Rimac je sa Sladićem i Ravlićem od veljače do svibnja posredovala kod Ružice Njavro kako bi im osigurala izmjene Uredbe o zakupu poljoprivrednih zemljišta, odnosno da se smanji broj potrebnih grla stoke po hektaru krškog zemljišta i da se produlji rok prilagodbe sa šest mjeseci na dvije godine. Kao i da se poveća iznos poticaja.

Poticaji za podobne

Prema istražiteljima, Sladić je u obiteljskoj kući Josipe Rimac dao neutvrđeni iznos mita za nju i još 10.000 eura koje je Rimac predala Njavro. U igri je bilo još pola milijuna kuna ako posao prođe. Njavro je pokrenula izmjene uredbe, ali nije u potpunosti uspjela. Pa su smislili da kroz javnu raspravu omoguće da se primjedbe koje pogoduju ovoj dvojici poduzetnika provedu kroz javno savjetovanje, a da se prihvate samo njihove primjedbe.

Kako bi sve to realizirali, angažirali su i dekana Agronomskog fakulteta, koji nije obuhvaćen ovom istragom. Sve se to odvijalo početkom svibnja. Ali tu nije kraj pogodovanju prema tvrtki Ravlića i Sladića.

Rimac je tijekom ožujka zatražila od utjecajnoga kninskog HDZ-ovca Marinka Tokmačije da utječe na svoju rođakinju, načelnicu općine Gračac Natašu Turbić (HDZ), kako bi raspisala natječaj za zakup poljoprivrednih zemljišta krških pašnjak na području Gračaca. A trebala bi kao najbolja biti izabrana tvrtka Ravlića i Sladića.

Državna lova za prijatelje

U natječaj su trebala biti uvrštena točno ona zemljišta koja njih zanimaju. Rimac je dobila za to novac, Turbić su za taj posao proslijedili 10.000 eura, a i Tokmačija je zadržao dio novca.

Početkom mjeseca zato je Turbić organizirala elektroničku sjednicu i poništila staru odluku o natječaju te raspisala novi. A poduzetnicima su dostavljeni svi uvjeti unaprijed, tvrde istražitelji. Rimac je za ovaj posao dodatno obećano i zemljište pored Rogoznice.

Peti slučaj uključuje muljanje s potporama Ministarstva gospodarstva, a Rimac je sve odradila preko smijenjene pomoćnice ministra Darka Horvata - Ane Mandac (HDZ). Preko Mandac je sređeno da obrt Nikole Lapčića iz Knina, za kojega istražitelji kažu da je obiteljski povezan s Rimac, dobije 185.499 kuna mimo uvjeta.

Također, potpore su dobili vlasnici još jedne tvrtke i jedan klesarski obrt s kojima je povezana Rimac, i to u od 200.000 kuna. Koji su to vlasnici, Uskok i policija nisu objavili. Mandac je trebala osigurati još potpora ove godine Lapčiću. No kako su ipak rodbina, od Lapčića za tu uslugu Rimac nije uzela novac nego joj je uslugu uzvratio radovima na obiteljskoj kući. Nije objavljeno je li se Mandac okoristila.