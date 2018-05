'Imala sam čak šest spontanih pobačaja jer sam bila pretila...'

Hailey Frazer (25) iz Teksasa je cijeli svoj život bila pretila, a nakon šestog spontanog pobačaja za koji liječnici krive njenu težinu, odlučila je krenuti u borbu s kilama.

Izgubila je 64 kile i sada nosi čak osam brojeva manju odjeću, a napokon je uspjela i zatrudnjeti.

- Većinu svog života bila sam pretila. Kilogrami su se počeli nakupljati kad sam imala 9 godina, netom prije ulaska u pubertet. Kad sam imala 14 imala sam preko 100 kilograma i kroz godine sam ih nastavila nakupljati. To je jako utjecalo na moje samopouzdanje - kaže Frazer koja je u jednom trenutku imala čak 140 kg.

- Najgore je bilo u školi. Konstantno su ma zadirkivali i vrijeđali zbog moje debljine i zbog mog gotičarskog stila odijevanja. Puštali bi životinjske zvukove kada bih prolazila hodnikom i davali mi grozne nadimke. Svaki dan sam dolazila kući u suzama.

Jedno od najgorih sjećanja joj je ono na maturalnu večer.

- Išla sam na zabavu sa svojim budućim mužem, tadašnjim zaručnikom. Jako dugo sam se spremala, osjećala sam se lijepo u haljini, napravila sam svečanu frizuru i našminkala se. Kad smo došli pred ulaz neki klinci su iz auta počeli dobacivati ružne komentare i roktati poput svinja, to mi je potpuno uništilo večer. Postala sam depresivna i anksiozna. Prejedala sam se, a onda bi danima nakon toga odbijala hranu.

Frazer je u više navrata pokušala smršavjeti, ali svaki put bi pokleknula.

- Muž i ja vjenčali smo se 2013. godine. Osjećala sam se užasno tog dana. Bila sam anksiozna i skrivala se od kamera. Prekomjerna težina uništila mi je dan koji je trebao biti jedan od najljepših u životu.

Par je pokušao začeti dijete, no Frazer je imala čak šest spontanih pobačaja.

- Oduvijek sam sanjala o tome da budem majka i imam kuću punu djece. Nakon toliko pokušaja ipak smo uspjeli dobiti sina no tad sam shvatila da moram nešto promijeniti. Bilo je vrlo teško. Znala sam propješačiti 16 km dnevno, a kile su se i dalje nakupljale. Užasno me to frustriralo - kaže.

Liječnici su joj naposljetku dijagnosticirali probleme sa štitnjačom i policistične jajnike zbog čega nije ni mogla smršavjeti prirodnim putem. Jedina opcija joj je bila ugradnja želučane premosnice.

- Bila mi je to najbolja odluka u životu - kaže Frazer koja je potom ozbiljno krenula na dijetu. Svega nekoliko mjeseci kasnije uspjela je ostati trudna.

- Definitivno imam više samopouzdanja. Prije nisam htjela izaći iz kuće, a sada snimam fotografije za gotičarske magazine. Toliko sam uzbuđena zbog svega što mi budućnost nosi.