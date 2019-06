Imalo se, moglo se: Na odjeću i namještaj spržili su milijune...

Kako bi dokazao da je obitelj Todorić zaista ogroman novac potrošila na privatne potrebe, Ismet Kamal je svoj izvještaj potkrijepio fakturama kartičarskih kuća.

Iz njih je vidjelo da je najrastrošniji član obitelji bila Iva Balent koja je karticom kupovala u dućanima poput Luis Vuittona, Chanela i Prade, a trošila je i na kozmetiku, SPA tretmane te na odjeću i obuću u luksuznim trgovinama u Münchenu.

Ivanu i Anti Todoriću također nije bilo strano 'peglati' karticu Agrokora u trgovinama s odjećom luksuznih brendova, a njihova majka, Vesna Todorić, 2010. je godine smještaj u hotelu na Maldivima platila 16.724 franaka, otkriva Jutarnji.

Na dizajnersku odjeću obitelj Todorić trošila je zaista vrtoglave iznose. Tako su samo Smart SRL-u iz Milana platili čak 577.800 eura od 2009. do 2015. godine. Odjeću brenda Avi Rossini kroz godine su platiti 215.500 eura.

Najveći privatni trošak bilo je, dakako, uređenje Kulmerovih dvora. Na račun Agrokora Todorići su samo 2009. i 2010. godine za uređenje interijera tvrtki Stephen Ryan Design uplatili 606.000 eura.

Uza sve to, obitelj Todorić je trošila ogromne iznose i na jahte, letove helikopterom i zrakoplovom, na skupe večere, još skuplje lovačko oružje i - madrace, piše Jutarnji.

Kad se podvuče crta, najrastrošnija članica obitelji uvjerljivo je bila Iva Balent - on je od 2009. do 2016. godine potrošila 2,3 milijuna švicarskih franaka. Slijedi ju brat Ante s 1,8 milijuna, zatim Ivan s 1,25 milijuna te majka vesna s 1,22 milijuna. 'Najskromniji' je bio Ivica Todorić, on je u tih sedam godina Agrokorove kartice 'ispeglao' za tek 215 tisuća franaka.