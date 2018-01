'Imam svjetske diplome, ali ne daju mi da predajem glazbeni'

Oduvijek sam htjela predavati glazbenu kulturu djeci u školi. Ali, prema mišljenju našeg Ministarstva, to očito ne mogu raditi, iako imam diplome priznatih svjetskih sveučilišta, priča nam 29-godišnja Helena Dukić iz Zagreba.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1198258 / ]

Helena se, naime, prošle godine prijavila za stručni ispit kako bi mogla predavati glazbenu kulturu u školi, ali prema rješenju Ministarstva, ona bi za to trebala položiti još 15 ispita. Situacija ne bi bila čudna da Helena sve te ispite nije više puta polagala i to na Cambridgeu i Kingstonu u Ujedinjenom kraljevstvu.

- Traže me da položim još 15 ispita. I to su neki ispiti koji su po četiri semestra, znači dvije godine. Ja bih trebala još dvije godine potrošiti vremena i novca da položim ispite koje sam već nekoliko puta polagala - razočarana je Helena.

Kaže kako je mislila da će morati položiti nekoliko ispita, većinom pedagoških pa će moći pristupiti ispitu, ali je kada joj je Ministarstvo poslalo rješenje, uslijedio je šok.

- U popisu tih ispita je solfeggio. Pazite, moram položiti solfeggio i to dvije godine ga moram polagati. U cijelom svom obrazovanju sam solfeggio imala u osnovnoj, srednjoj i na tri studija. Doslovno mi ne priznaju moju diplomu sa Cambridgea i Kingstona - priča Helena.

No, ono što ju je najviše razočaralo jest glazbena psihologija, još jedan od ispita koji ju Ministarstvo traži da položi kako bi mogla raditi u školi.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

- Trenutno radim na doktoratu na Sveučilištu u Grazu. I to na temu glazbene psihologije. Ja držim predavanja na znanstvenim simpozijima na temu toga, ali naše Ministarstvo ne priznaje to i traže me da položim još ispita. Sve te ispite sam na svim studijima položila već jednom - dodaje.

Zbog cijele te situacije je razočarana. Kaže kako se htjela vratiti u Hrvatsku i raditi u svom gradu i svojoj državi. Državi koja njoj ne dopušta rad u obrazovanju iako je jedna od najkvalificiranijih za taj posao.

- U Londonu sam radila u privatnoj glazbenoj školi. I to bez problema. S diplomama s Cambridgea i Kingstona mogu bez problema raditi u Engleskoj kao učitelj, ali kod nas očito ne mogu. Tehnički ministarstvo ne priznaje moje diplome - kaže Helena.

Problem nije samo u tome što ju ministarstvo traži da položi ispite, već i u tome što joj je Agencija za odgoj i obrazovanje prekasno javila da ne može pristupiti stručnom ispitu.

- Zvali su me dan prije ispita i rekli mi kako nemam pravo pristupiti ispitu jer moram položiti neke ispite. Naravno, kako su mi javili, nisam mogla odjaviti ispit i taj rok mi je propao, a na stručni ispit imam pravo izaći samo dva puta. Zašto prilikom prijave nisu ustanovili da ne mogu izaći na ispit? Uglavnom, ja sam podnijela taj zahtjev misleći da ću morati položiti par pedagoških ispita – dodaje Helena.

Ministarstvo joj je nakon toga poslalo privremeno rješenje u kojem su naveli kako mora položiti 15 ispita. Ono što je, uz te ispite, razočaralo Helenu jest i da nema pravo žalbe na to rješenje.

- Uopće se ne mogu žaliti. Tu odluku je donijelo neko povjerenstvo. Nitko mi nije rekao tko je u tom povjerenstvu, a jedini pravni lijek protiv toga je tužba na Upravnom sudu. Da sad idemo na sud, izgubila bi 10 godina i vjerojatno bih izgubila – kaže Helena i dodaje kako neće polagati ispite jer ne želi izgubiti još dvije godine.