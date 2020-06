Nagli skok novozaraženih koronom: 'Ovi brojevi govore da je oprez i dalje nužan'

Moramo zadržati one ključne mjere koje spriječavaju zarazu, a to su izbjegavanje rukovanja te pranje i dezinfekcija ruku, kaze Plenković...

<p>Imali smo tri tjedna zatišja, od 23. svibnja do 12. lipnja samo šest slučajeva zaraze, dok posljednjih dana bilježimo porast. Od prošlog vikenda zabilježeno je ukupno preko 20 oboljelih i smatramo da nakon dva mjeseca ograničenog kretanja, dolaskom lijepog vremena razumljivo je da su se sugrađani i svi mi zajedno malo više opustili, ali ovi brojevi govore da je oprez i dalje nužan, poručio je na početku sjednice premijer Andrej Plenković osvrnuvši se na povećan broj novozaraženih koronavirusom.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Epidemiolog Kaić govori o koroni</strong></p><p>Kako je istaknuo državni tajnik Ministarstva zdravstva, Tomislav Dulibić, <strong>posljednja 24 sata imamo 11 novooboljelih.</strong></p><p>- Većina je uvezena izvana, ali imamo i lokalnu transmisiju - rekao je Dulibić.</p><p>Na 115. dan pojave koronavirusa u Hrvatskoj, dodao je, od 70.917 testiranih tako se do sada ukupan broj zaraženih popeo na 2269. </p><p>- Svi novooboljeli su promptno obrađeni, a svi njihovi bliski kontakti stavljeni u samoizolaciju. Brzom reakcijom epidemioloških službi i zdravstvenog sustava situacija je pod kontrolu - rekao je Dulibić dodavši kako je u tijeku, u skladu s povoljnom epidemiološkom situacijom, vraćanje KB Dubrava u normalizaciju rada. </p><p>Plenković je naglasio kako pandemija ne jenjava, a broj novozaraženih u svijetu je nikada veći nego ovih dana.</p><p>- Moramo zadržati one ključne mjere koje sprječavaju zarazu, a to su izbjegavanje rukovanja te pranje i dezinfekcija ruku. Ne bi bilo dobro da to zaboravimo i bilo bi dobro da spriječimo veće širenje. Sada je da vodimo računa o oprezu - rekao je Plenković.</p><p>Ministar unutarnjih poslova i načelnik Stožera, <strong>Davor Božinović</strong>, apelirao je na građane da ne putuju u inozemstvo bez iznimnog razloga i da se po povratku kući ponašaju odgovorno. </p><p>- Ova današnja situacija nam je još jedna vrsta upozorenja da je virus još uvijek tu - rekao je dodavši kako će sa dva broda iz Kine stići kupljena i donirana zaštitna oprema ukupne <strong>težine 407,3 tone. </strong></p><p>Istaknuo je kako su u Zadru otvorili Stožer za provedbu mjera sigurnosti tijekom sezone, kao potporu turizmu u sigurnosnom smislu. </p><p>- Ove godine smo zbog korone uveli, uz klasično poimanje sigurnosti, i zdravstvenu komponentu, odnosno garanciju sigurnog boravka gostiju u Hrvatskoj - rekao je Božinović. </p><p>Premijer je podsjetio kako je u Kliniku Fran Mihaljević proteklih dana stigao uređaj koji dnevno može izolirati <strong>preko 1500 uzoraka koronavirusa.</strong></p><p>- Najmodernija tehnologija vrijedna više od tri milijuna kuna, koja je bez naknade ustupljena klinici - istaknuo je Plenković dodavši kako je to Vlada dogovorila s tvrtkom Roche.</p><p>Premijer se na početku sjednice osvrnuo još i na nekoliko novih potresa u Zagrebu istaknuvši kako je javno savjetovanje o Zakonu o obnovi završilo, a na njega je <strong>podneseno 391 komentara. </strong></p><p>- Svi nadležni resori su zaduženi da ih temeljito analiziraju. Podsjećam i da je krenula aktivnost aplikacije putem sustava e-građani za interventne mjere od 12.000 kuna, koje koordinira Ministarstvo graditeljstva, a također su tu i mjere koje poduzima Fond za energetsku učinkovitost za nabavu novih kondenzacijskih bojlera. Tu je već sada 1070 prijava, a sve je više zahtjeva za najam stanova - istaknuo je. </p><p>Što se tiče mikroinvesticijskih zajmova, tzv Covid zajmova, naglasio je, izrazito su dobro korišteni.</p><p>- Riječ je o programu zajmova za obrtna sredstva do 750.000 kuna. Zaprimljeno je 5128 zahtjeva, čime je dosegnut limit prve alokacije, a dodjeljeno je 343 milijuna kuna za 900 poduzetnika. To je još jedna mjera za očuvanje radnih mjesta - rekao je. </p><p>Najavio je i kako od utorka <strong>23. lipnja, kreće isplata regresa za državne i javne službenike.</strong><br/> </p>