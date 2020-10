Nove mjere: Zabrana alkohola na benzinskim postajama?!

<p>Premijer Andrej Plenković najavio je u subotu da Nacionalni stožer civilne zaštite priprema nove mjere u borbi protiv koronavirusa, koje bi se trebale primjenjivati od ponedjeljka kako bi se obuzdala epidemija, među kojima smanjivanje broja ljudi u javnim okupljanjima.</p><p>"Nacionalni stožer civilne zaštite će sutra, a i danas je već zasjedao, nastojati pripremiti nove mjere koje ćemo poduzimati kako bismo nastojali obuzdati epidemiju s obzirom na ozbiljnost situacije", rekao je Plenković novinarima nakon sastanka Vlade RH o pripremi Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine te Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.</p><p>Kako doznaje<a href="https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/jutarnji-doznaje-ovo-je-set-novih-mjera-koje-ce-sutra-donijeti-nacionalni-stozer-15027623" target="_blank"> Jutarnji List,</a> Nacionalni će stožer u nedjelju odlučivati o novim mjerama koje bi među ostalim ograničile broj osoba koje se mogu okupljati na javnim mjestima na 50. I svadbe, koje su i dalje izvor infekcije za veći broj ljudi, ograničile bi se na 25 osoba.</p><p>Premda je radno vrijeme kafića i restorana ograničeno do 24 sata, pokazalo se da se alkohol nakon toga kupuje na benzinskim postajama. Vjerojatno će prijedlog Stožera biti da se, dok traje epidemija, zabrani prodaja alkohola na benzinskim postajama.</p><p>Zasad ostaje otvoreno pitanje kažnjavanja nenošenja maski u zatvorenim prostorima jer bi za to trebalo mijenjati neke zakonske odredbe. Moguće je, nastavi li se ovaj trend povećanja novozaraženih na dnevnoj bazi, da se posegne i za tom mjerom.</p><p>Kako dalje piše Jutarnji List, generalnog zatvaranja škola još uvijek nema: princip zatvaranja "od razreda do razreda" i "od škole do škole" pokazao se dobrim. No, ozbiljno se razmatra promjena pravila za samoizolaciju djece. Naime, ako se u razredu pojavi zaraženo dijete, u izolaciju odlazi cijeli razred. Prijedlog je da se u izlaciju šalje samo najbliži krug kolega zaraženog đaka, a ne cijeli razred jer čak 99% oboljele djece nema simptoma.</p><p> Plenković je apelirao na punu odgovornost građana poručivši kako se širenje koronavirusa može smanjiti samo maksimalnom odgovornošću svakog pojedinca.</p><p> Podsjetimo, premijer je danas najavio i da će tijekom sutrašnjeg dana Nacionalni stožer civilne zaštite pripremiti nove mjere koje bi se trebale primjenjivati od ponedjeljka kako bi bili što učinkovitiji u borbi protiv koronavirusa.</p><p>Poručio je i kako će nove mjere ići prema smanjivanju broja ljudi u javnim okupljanjima te će poduzeti i određene mjere koje će spriječiti situacije u kojima se zaraza lakše širi među stanovništvom.</p><p>Podsjetio je i da su ovaj tjedan na Vladi donijeli odluku o radu od kuće onima kojima je određena samoizolacija te će morati vidjeti što se može i dalje učiniti kako bi se smanjili rizici zaraze na radnim mjestima. </p><p>Premijer Plenković nakon sastavka u Vladi RH novinare je izvijestio i o pripremi Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine te Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.</p><p> "Očekujem da dokument krene u javnu raspravu početkom studenog, kako bi uvažili predložena poboljšanja. Drugi dokument je Nacionalni plan oporavka i otpornosti, koji je nužan za korištenje sredstava iz EU-a. Taj će dokument biti reformska podloga za povlačenje sredstava za naredne četiri godine, paralelno s radom Komisije", rekao je premijer. </p><p>Riječ je o 22 milijarde eura koji će jačati hrvatskog gospodarstvo, naglasio je Plenković. Podsjetio je da je i za obnovu Zagreba nakon potresa osiguran novac iz EU fondova. </p>