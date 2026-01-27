Obavijesti

Imamo 7 Ćorićevih prioriteta, mijenjaju se ključni porezi, miče uhljebe: 'Ovo će biti najteže...'

Piše Ivan Pandžić,
Čitanje članka: 6 min
Imamo 7 Ćorićevih prioriteta, mijenjaju se ključni porezi, miče uhljebe: 'Ovo će biti najteže...'
Transformacija izgleda ministra Tomislava Ćorića od početka mandata do danas | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Tomislav Ćorić ulazi u povijest kao jedini čovjek koji je u Hrvatskoj bio na četiri ministarske funkcije. Još ga prate sjene oko Ine i MOL-a i Josipe Rimac. A sada ga čeka reforma koja će utjecati na sve plaće i mirovine

Admiral

Što god o njemu mislili, HDZ-ovac Tomislav Ćorić definitivno je ušao u hrvatsku političku povijest. U ovih 35 godina nezavisne države baš nitko nije uspio biti ministar u četiri različita resora, ovaj tjedan će biti izglasan za svoju četvrtu funkciju - ministra financija. HDZ je imao dugovječne teškaše, od Andrije Hebranga, Božidara Kalmete, Bože Biškupića i Marine Matulović Dropulić, pa do današnjih Tome Medveda, Davora Božinovića, Olega Butkovića ili Nine Obuljen Koržinek. Ali svi su oni vodili iste ili najviše dva resora, a jedino će 46-godišnji Ćorić voditi četiri. Već je bio ministar rada, ministar zaštite okoliša i ministar gospodarstva u vladama Andreja Plenkovića. Pa se umorio i sklonjen je u HNB na plaću od 7400 eura, a sad se vraća.

