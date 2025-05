Imamo helidrome bez dozvole za rad, no zato su poslužili političarima za naslikavanje

Prošle su tri godine otkako je svečano otvoren helidrom kraj Opće bolnice Karlovac i on se, prema riječima ravnateljice bolnice, najnormalnije koristi, ali ispalo je da do danas nije dobio dozvolu za uporabu. To tvrde iz Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, koja je u Hrvatskoj ovlaštena za izdavanje tih dozvola. No ravnateljica bolnice tvrdi da on ima sve potrebne certifikate, tako da imamo riječ jedne institucije koja je kontradiktorna riječima druge.

Potom je ove godine u veljači svečano otvoren helidrom u Slavonskom Brodu. Niti on nema dozvolu za uporabu, a još nije ni u funkciji, jer tamo kažu da još moraju prikupiti sve certifikate i izraditi elaborate pa će sve potrajati.

Brojne manjkavosti

Ali zato su na svečanosti otvaranja novoga helidroma bili župan Brodsko-posavske županije, ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, predstavnici Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije... Svi su naglasili da će helidrom značajno unaprijediti hitnu medicinsku skrb u Slavoniji i Posavini jer se Slavonski Brod nalazi na važnom prometnom čvorištu, gdje su teške prometne nesreće česte. I nedavno je ondje bila teška nesreću pa je helikopter došao po unesrećene, ali nije mogao sletjeti baš na taj helidrom. Međutim, netko je očito zaključio kako bi bilo zgodno u godini kad su pred nama lokalni izbori još nešto svečano otvoriti, pa makar to nešto još nema dozvolu za rad.

Helidrom u Slavonskom Brodu dio je šire uspostave hitne helikopterske medicinske službe, koja je već više puta pokazala znatne manjkavosti pa tako nedavno helikopter nije mogao na Lastovo jer je bilo loše vrijeme, pa ne može po više unesrećenih jer ne stanu u helikopter, ali bitno je da se političari mogu prigodno naslikavati i svečano najavljivati poboljšanje u hitnoj medicinskoj skrbi, koju često ne vidimo kad je potrebna.