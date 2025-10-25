Za prehranu ročnika bit će zadužena državna tvrtka Pleter-usluge d.o.o., koja već godinama priprema obroke za pripadnike Oružanih snaga i dragovoljne ročnike
Imamo jelovnik vojnog roka! Bit će četiri obroka, evo što će jesti
Hrvatska se vraća obveznom vojnom roku. Hrvatski sabor u petak je, s 84 glasa za, 30 suzdržanih i 11 protiv, izglasao izmjene Zakona o obrani kojima se ponovno uvodi temeljno vojno osposobljavanje (TVO).
