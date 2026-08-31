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KOMENTIRA MARTINA PAUČEK ŠLJIVAK PLUS+

Imamo li svi zaista jednako pravo na zdravstvenu zaštitu?

Piše Martina Pauček Šljivak,
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Imamo li svi zaista jednako pravo na zdravstvenu zaštitu?
Foto: Marko Prpić/PIXSELL, Bljesak.info
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Hrvatski državljanin Milijan Brkić 19. kolovoza hitno je helikopterom MUP-a prevezen iz BiH u Hrvatsku na liječenje. S druge strane, u čekaonici hitne Županijske bolnice Čakovec preminuo je Luka Palatinuš (38).

U Hrvatskoj posljednjih dana imamo dvije slike zdravstvenog sustava, s jedne strane, hrvatski državljanin Milijan Brkić 19. kolovoza hitno je helikopterom MUP-a prevezen iz BiH u Hrvatsku na liječenje.

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