'Imamo niz primjera kada je predsjednik zakone potpisao isti dan. Očito je o čemu se radi'

Nakon što je usvojen u Saboru, u nekoliko navrata je Vlada o važnosti potpisa obavijestila savjetnike predsjednika Republike. 30. rujna u dva su navrata obaviješteni da obrate pozornost na važnost donošenja tog Zakona, ako je slučajno promaklo Uredu predsjednika, kazao je HDZ-ov Damir Habijan govoreći o Zakonu o lokalnim jedinicama koji će ponovno morati na raspravu i glasanje u Sabor.

Podsjetimo, jučer je Mostova Marija Selak Raspudić prva primijetila kako je u Narodnim novinama objavljen Zakon s odredbom da stupa na snagu 1. listopada. To je, naglasila je, protuustavno jer se zakoni ne mogu primjenjivati retroaktivno. Vladajući su za ovu proceduralnu grešku optužili predsjednika Zorana Milanovića jer je Zakon potpisao tek 3. listopada.

- Nije Selak Raspudić ništa tu otkrila, mi smo pratili tijek potpisivanja i kad smo shvatili da neće biti potpisan do 1. listopada znali smo da ćemo morati pripremiti izmjene koje se odnose na drugi datum stupanja Zakona na snagu. I to ćemo pripremiti što prije - kazao je ministar pravosuđa Ivan Malenica, koji je na pitanje zašto su uopće slali u Narodne novine zakon koji proceduralno nije važeći pojasnio kako se, da bi se zakon mijenjao, najprije mora objaviti u Narodnim novinama.

HDZ-ovci su Milanovića optužili za opstrukciju i to u dogovoru s oporbom. Milanović je odgovorio kako je on sve napravio kako mu Ustav nalaže. Zakon je, naglašava, potpisao u ustavnom roku od osam dana naglasivši kako nije on pisar koji radi na mig Vlade i ispravlja njihov šlamperaj. Drugim riječima - nije im on kriv što su Zakon izglasali pet do 12, 28. rujna, samo tri dana prije nego li su je trebao stupiti na snagu. S druge strane, predsjednik Sabora Gordan Jandroković istaknuo je jučer kako do sada nisu imali problema kad je trebao potpisati nešto što stupa na snagu ranije od tih osam dana. Potpisivao je, naglasio je, neke zakone i isti dan kad su mu poslani na potpis. Do ovog zakona. I upravo zato su uvjereni da je ovo namjerno napravio.

Konkretne primjere naveo je Habijan.

- Primjerice, dopuna Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članica EU. To je jedan od zakona koji je isti dan donesen, proglašen, objavljen, a stupanje na snagu bilo je predviđeno dan kasnije. Dakle, isti dan je predsjednik Republike to napravio. Isti slučaj imali smo i sa Zakonom o socijalnoj skrbi i s još jednim zakonom. U svim tim slučajevima predsjednik Republike našao je vremena da isti dan potpiše zakon kad je i usvojen u Saboru. Ovo što se dogodilo s ovim prijedlogom Zakona i način na koji je to izašlo, kako je to oporba iznijela kao neko veliko otkriće, pokazuje, a to možemo vidjeti po narativu onoga što je jučer govorila Selak Raspudić i priopćenja iz Ureda predsjednika, da je taj narativ isti - istaknuo je dodavši kako to pokazuje jasnu spregu Mosta s predsjednikom Republike.

- Ili Most radi na mig predsjednika ili predsjednik na mig Mosta - poručio je.

Ne radi se ovdje o nepažnji da nije znao da bi trebao potpisati ovaj Zakon prije tih osam dana ustavnog roka jer mu je dva puta ukazano na to, ponovio je.

- Obzirom da je druge zakone potpisivao isti dan, ne vidim ovdje drugo nego da se radi o opstrukciji - poručio je Habijan, koji ne vidi ovdje odgovornost Vlade što je Zakon predložila i omogućila njegovo izglasavanje u zadnji tren.

- Vlada je odradila sve na vrijeme. Nakon toga kreće odgovornost predsjednika - kazao je.

Nismo u ustavnoj krizi zbog ovoga jer nismo trenutno u izbornom ciklusu, dodao je.