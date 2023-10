Milanović odgovara: 'Potpisao sam u ustavnom roku, nisam ja pisar koji će raditi na mig Vlade'

Mostova zastupnica Marija Selak Raspudić upozorila je danas u Saboru ministra pravosuđa Ivana Malenicu da nam je novi Zakon o izbornim jedinicama neustavan zato što su ga u Narodnim novinama objavili 4. listopada, a u njemu napisali da stupa na snagu 1. listopada. Retroaktivna primjena zakona, naglasila je, ne može biti. Ministar je odmah odgovorio da Vlada zna da novi Zakon objavljen u Narodnim novinama nije proceduralno važeći, a kao krivca za to je naveo predsjednika Republike Zorana Milanovića. On, naglasio je, nije potpisao Zakon na vrijeme.

Naime, važeći Zakon je odlukom Ustavnog suda prestao važiti 1. listopada. Vlada je u posljednji trenutak, pet do 12, omogućila izglasavanje novog u Saboru. To je bilo 29. rujna pa ga je Milanović morao u roku tri dana potpisati. No, on ga je potpisao 3. listopada, Vlada ga u Narodnim novinama objavila dan kasnije. Iako predsjednik ima pravo potpisivati zakone u roku osam dana, predsjednik Sabora Gordan Jandroković ističe da je u ovoj situaciji morao znati da ga treba potpisati u roku tri. Ako već on to nije znao, na to su mu, kaže, trebali ukazati njegovi savjetnici.

'Potpisao sam u ustavnom roku od osam dana'

Pitali smo Pantovčak za komentar zašto nije na vrijeme potpisao Zakon. Je, kaže, u ustavnom roku - od osam dana.

- Predsjednik Republike Zoran Milanović potpisao je novi Zakon o izbornim jedinicama u ustavnom roku, odnosno u roku osam dana od donošenja zakona, kako je to propisano člankom 89. stavkom 1. Ustava RH koji glasi: "Predsjednik Republike proglasit će zakone u roku od osam dana od kada su izglasani u Hrvatskom saboru." Zakon o izbornim jedinicama

izglasan je u Hrvatskom saboru 28. rujna, a predsjednik Republike Zoran Milanović potpisao ga je 3. listopada, dakle sve po Ustavu RH i poštujući ustavni rok. Pravo je pitanje zašto je novi Zakon o izbornim jedinicama u Hrvatskom saboru izglasan tek

28. rujna i zašto je saborska većina pri tome u Zakon ugradila 1. listopada kao datum stupanja zakona na snagu - poručuju s Pantovčaka.

Osim što nije vodila računa o okvirnim rokovima za donošenje novog Zakona koje je postavio Ustavni sud, dodaje predsjednik, vladajuća većina je pokušala izvesti proceduralnu prevaru tako što je propisala 1.listopada kao datum stupanja Zakona na snagu ne vodeći računa o ustavnom roku u kojemu Predsjednik Republike proglašava izglasane zakone.

- Predsjednik Republike nije pisar koji će raditi na mig Vlade kako bi ispravio politički i proceduralni šlamperaj vladajuće većine u Hrvatskom saboru. Kao u ovom slučaju, Predsjednik Republike i ubuduće će voditi računa samo i isključivo o poštivanju slova i duha Ustava RH bez obzira na političke i proceduralne nasrtaje HDZ-a i njegovih partnera u Hrvatskom saboru - naglasio je.

Dok se on poziva na ustavni rok od osam dana, Jandroković ističe kako su već ranije imali situacije da je trebao nešto potpisati hitno pa do sada nikada nisu imali problema u tom pogledu.