IMAMO OPTUŽNICU Evo kako je Rotim 'utopio' Beroša: 'Pozder mi je rekao da ima kombinaciju'

Uskok je 16. srpnja podignuo optužnicu protiv Hrvoja Petrača i njegovih sinova Nikole i Novice, Vilija Beroša, Gordana Roića, Tome Pavića, Saše Pozdera, Krešimira Rotima i još tri tvrtke. Već smo pisali kako su Petrači i Pozder sve priznali, ostatak poriče krivnju, a Rotim je na ispitivanju u Uskoku probao utopiti Beroša i spasiti sebe.

Foto: Neurospine

Kombinacija s ministrom

Prema Rotimovim riječima, Sašu Pozdera poznaje desetak godina sa sajmova medicinske opreme. Za robotski mikroskop, zbog kojeg su svi završili kao optuženici, čuo je par godina kasnije, i jako mu se svidio. Dovoljno da pomisli kako bi bilo 'izvanredno' da ga ima i KBC Sestre milosrdnice, gdje je 'kao šef klinike morao lobirati kod nadležnih tijela, ravnatelja i uprave bolnice da se nabava opreme uvrsti u plan oporavka'. 2022. godine ga je na radionici u jednom zagrebačkom hotelu ponovno vidio i tad mu je prišao i sam Saša Pozder.

- Prišao mi je i pitao me sviđa li mi se taj uređaj i želim li ga za svoju kliniku, ja sam rekao da je uređaj perfektan. Rekao mi je da uputim dopis nadležnim tijelima, a to bi prvo bio ravnatelj bolnice kojem obrazlažem zašto mislim da je taj uređaj dobar i zašto će biti od koristi u liječenju hrvatskih pacijenata, a ako ravnatelj bolnice procijeni da je to opravdan zahtjev, proslijedit će ga u Ministarstvo zdravstva. No on je odgovorio da 'ima kombinaciju' i da pošaljem zahtjev ravnateljstvu i da će se to sigurno odobriti. Inače zahtjevi koji se šalju prema Ministarstvu zdravstva se odobravaju nakon tri mjeseca, šest mjeseci, a najčešće nikada, ali mi je Pozder rekao da uputim zahtjev za kupnju mikroskopa prema Ministarstvu zdravstva jer on „ima kombinaciju“ sa ministrom i on će to riješiti - rekao je Rotim na ispitivanju.

Rotimu je bilo čudno da Pozder tako otvoreno o tome priča, ali je rekao da je već načuo slične priče o kombinacijama, iako nije specificirao koje. I tako je poznati doktor bez mrlje na karijeri stajao u kongresnoj sobi hotela okružen drugim liječnicima i slušao kako mu poduzetnik priča o kombinacijama s ministrom zdravstva.

- Pozder mi je rekao da će sve riješiti sa ministrom, Vilijem Berošem i da s njim „ima kombinaciju“ vezano uz nabavu mikroskopa, i da će Pozder Berošu 'platiti', a Beroš će nama dati suglasnost za nabavu BHS robotskog mikroskopa, za koji smo na kraju zatražili od Ministarstva zdravstva da nam se osiguraju novčana sredstva - rekao je.

Istražiteljima je priznao i da je s Berošem u jako lošim odnosima, što se u kuloarima priča već godinama, za razliku od Pozdera.

- Rekao mi je da je zainteresiran prodati takve uređaje većem broju bolnica u Hrvatskoj i da će sve to dogovoriti s ministrom Berošem s kojim je prijatelj i s kojim se viđa. Rekao mi je da se osobno poznaju i da su u kontaktu. Na kraju je tak robotski mikroskop kupljen, a kako je Saša Pozder rekao da će sve biti riješeno, tako je i bilo - piše u Rotimovom iskazu.

Predložio kupovinu iako je znao za nedostatke

No Uskok ne vjeruje da je Rotim samo nevini promatrač, a sumnju u ovaj dio iskaza daje i činjenica da je Beroš 14. listopada 2022. godine u 19:19 upisao Pozderov broj u svoj mobitel, kao Saša Robot. Dan nakon Saša Pozder kreira WhatsApp grupu 'Petrači&Pozder'. Prema službenim podacima s granice, Pozder je u Hrvatskoj bio od 13. do 15. listopada 2022. godine. Uskok to uzima kao dokaz da su se u tom periodu Pozder i Beroš i osobno susreli, ali i da su se upoznali. U samoj optužnici stoji da je Rotim ravnatelju KBC Sestre Milosrdnice poslao mail u kojem traži nabavku robotskog mikroskopa 20. lipnja 2022. godine. Četiri mjeseca prije nego što su se Beroš i Pozder upoznali, prema pretpostavci istražitelja. Zanimljivo je da je i prema fakturi proizvođača na iznos od 115 tisuća eura, sa sto posto popusta, robotski mikroskop u Rotimov Neurospine stigao 15. lipnja. Pet dana nego što je uopće ravnatelju Vagiću spomenuo robotski mikroskop. To bi značilo i da je prije pokretanja same javne nabave za KBC Sestre Milosrdnice, Rotim znao da je taj robotski mikroskop neupotrebljiv za rad u državnoj bolnici. Dapače, sam je obavijestio i edukatore proizvođača da su u Neurospineu primijetili da uređaj ima nedostatke i da nije praktičan za korištenje.

Sastavljen je zahtjev za hitnu nabavu operacijskog mikroskopa te je ispred KBCSM u Ministarstvo zdravstva poslan 29. rujna 2022. zajedno sa procijenjenom vrijednosti nabave od oko 3,5 milijuna kuna. Od tada pa do kraja siječnja 2023., ravnatelj bolnice Vagić nije dobio nikakav povratan odgovor od Ministarstva zdravstva. No onda je pozvan na sastanak u Ministarstvo s još 30-ak drugih liječnika. Iako to tad nije bila tema sastanka, Beroš ga je na izlasku povukao na stranu i rekao mu da će mu odobriti sredstva. Beroš je tu suglasnost koju je potpisao i fotografirao kako bi ju mogao poslati kao dokaz da je 'obavio posao' za kojeg je dobio 25 tisuća eura. Kako će sam Petrač reći u jednoj od glasovnih poruka upućenoj Pozderu i svojim sinovima, 25 tisuća eura za potpis je 'honorar' kakav se rijetko viđa.

- Sad sam Zrikavca onak dobro iz*ebo jer je počel „njao" ja velim slušaj, nemoj to, to je van svih poslovnih ja velim pa kaj je tebi, pa ne, znaš da ima da smo, da dajemo gas, ja velim kaj daješ gas pi*ka ti materina tri sata oću ti reći da taj jedan smo naplatili, pa kaj je tebi, pa nebuš me *ebal za potpis da je 25 hiljada, ja velim daj al ne *ebem, to je van svih poslovnih odnosa i svi smo protiv toga i onda je dobro, dobro, dobro kaj odma si tak nervozan. Kaj si odmah tak nervozan - izgovara označeni navodni vođa zločinačke organizacije Hrvoje Petrač.

Nije novac nego uređaj

Vratimo se na Krešimira Rotima. Za njega Uskok tvrdi da nije primio novac kao mito da bi utjecao da KBC Sestre Milosrdnice kupi skupi mikroskop po prenapuhanoj cijeni od Pozdera, već da je za svoju Specijalnu bolnicu Neurospine, koja je također optužena, dobio robotski mikroskop na korištenje. Rotim tvrdi da je uređaj polovan te da ga je dobio na posudbu od Pozderove tvrtke.

- Rekao mi je da sam najugledniji neurokirurg u Republici Hrvatskoj i da uzmem uređaj na probu, to njemu marketinški nešto znači. Pitao me hoću li ga uzeti na validaciju, da ga provjerimo, da kažem je li zaista taj uređaj dobar ili ne - naveo je Rotim.

Foto: Privatna arhiva/Pixsell

Rotim tvrdi da su uređaj zaposlenici Pozderove tvrtke donosili i odnosili te da ga nisu koristili jer se nitko nije javio od pacijenata. Dva puta su imali edukacije od strane proizvođača i tad su operirali 'neke paprike'. Tvrdi da ga nikad nisu dobili na poklon ili kupili, te da nije bio koristan u privatnoj praksi. Uskok u to ne vjeruje, i to zbog tri stvari.

Prva je ta da u Specijalnoj bolnici Neurospine u kojoj Rotim radi, a u vlasničkoj strukturi je njegova supruga Cecilija Rotim, nije stigao polovni demo uređaj, već potpuno novi robotski mikroskop izravno od proizvođača.

Druga stvar je da je upravo dokumentacija ugovor o besplatnom korištenju, a ne o posudbi kako tvrdi Rotim, te da je uređaj trebao koštati 115 tisuća eura, ali je Neurospine dobio 100 posto popusta.

Treća stvar zbog koje ne vjeruju Rotimu je činjenica da je temeljem ugovora robotski mikroskop u Neurospineu bio dvije godine i šest mjeseci, a imaju i svjedoka, direktora Neurospine Tomislava Sajka, koji svjedoči da je Rotim dogovarao sve s Pozderom. Sve ovo, kao i nepodudaranje u vremenskom slijedu događaja kako ih iznosi Rotim, po Uskoku dokazuju da je uređaj bio mito.

Zauzvrat, Rotim je trebao kao predstojnik Klinike za neurokirurgiju KBC Sestre Milosrdnice i liječnik s utjecajem, napraviti sve što može kako bi KBC Sestre Milosrdnice nabavljale robotski mikroskop, a da u javnoj nabavi uvjet budu tehničke specifikacije kakve imaju samo mikroskopi koje prodaje Pozder. Kao šlag na torti: prvi ovakav robotski mikroskop proizvođača BHS u Hrvatskoj je dostavljen upravo Rotimu, u Specijalnu bolnicu Neurospine. Iako nije na papiru, Uskok u optužnici piše da je upravo on stvarni voditelj poslovanja te bolnice.

Petraču susjed, Berošu 'frend'

Zanimljivi su i dokazi iz njegovog mobitela. Tako je u Kalendaru imao zapisanu večeru s Petračem 3. travnja 2023., pa je upisala bilješka Saša Pozder 17. kolovoza 2024., a tu je i sastanak s Pozderom zakazan za 7. listopada 2020. godine, u Poliklinici Rotim. U mobitelu ima spremljene brojeve i Hrvoja Petrača i Saše Pozdera.

Foto: Pixsell/Canva

Ima i broj Nikole Petrača, ali to nije neobično jer su susjedi. Tu je i fotografija s neformalnog druženja s Pozderom iz siječnja 2023. godine te poruke s Vilijem Berošem.

Rotim je istražiteljima rekao da su u jako lošim odnosima, ali preko poruka se srdačno dogovaraju za kavu, i to tako da Rotim Berošu govori 'frende' i 'prijatelju'.