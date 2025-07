Najbrža optužnica za zločinačko ikad: Uskok dignuo optužnicu protiv Petrača, Beroša i ekipe

Rečeno - učinjeno. Kako ekskluzivno doznaje 24sata, Uskok je danas dostavio Županijskom sudu u Zagrebu optužnicu protiv Hrvoja Petrača, Saše Pozdera, Nikole i Novice Petrača, Vilija Beroša, Gorana Roića, Tome Pavića i Krešimira Rotima.

Baš kao što je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić najavio u svibnju ove godine, dva mjeseca prije nego što se Hrvoje Petrač predao, a on, njegovi sinovi i Pozder sve priznali.

- Istraga je pri kraju, napravili smo sve što smo trebali, a još se čekaju neke operativne radnje i analize. Mogu prognozirati da će meritorna odluka biti podnesena do godišnjih odmora, do 15. srpnja - rekao je Turudić tog 23. svibnja.

Za ovako veliku istragu i zločinačko udruženje, kažu nam upućeni, ovo je najbrže napisanih optužnica u povijesti Hrvatske. Petrača, Beroša i društvo se tereti da su se udružili u zločinačku organizaciju pod vodstvom Hrvoja Petrača kako bi u pet hrvatskih bolnica sredili da kupe skupe mikroskope, odnosno robote za neurološke operativne zahvate, baš od Pozderove tvrtke MIS, i pritom ih preplate. To im je uspjelo u tri bolnice, zbog čega je Roić, bivši šef Klaićeve, završio u istražnom zatvoru pod optužbom da je primio 25 tisuća eura mita, kao i Krešimir Rotim, koji je tad radio u KBC Sestre Milosrdnice. Na posljetku je dao otkaz u spomenutoj državnoj bolnici kako bi mogao izaći iz istražnog zatvora. Uskok vjeruje da je Beroš primio 75 tisuća eura mita, 25 po obavljenom poslu. Inače, pokušali su isto u KBC Split, ali je tadašnji predstojnik na Pozderovu ponudu od 100 tisuća eura mita rekao da taj novac može uplatiti Caritasu ako dobije na natječaju i odbio ga.

Foto: PIXSELL/

Iako su priznali, iza rešetaka su još uvijek i Hrvoje Petrač i Saša Pozder, što je neobično, jer priznanje obično dovede do puštanja na slobodu i obrane sa slobode. Kako smo već ranije pisali, Petrač će ponuditi barem milijun i pol eura jamčevine, a Pozder je isti dan kad se Petrač predao ponudio 200 tisuća eura.

Skradin: Uhićen direktor tvrtke Medical Innovation Solutions Saša Pozder | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ilustrativna fotografija

O njegovoj slobodi će odlučivati optužno vijeće, a ne sudac istrage, jer je optužnica podignuta. Tako su se Turudićeve riječi i obistinile, doduše, u jedan dan razlike. Unatoč jamčevinama, Uskok će i za Petrača i Pozdera tražiti produljene istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega.

Što je s Osijekom?

U optužnici se spominje i Osijek, gdje je u bolnici nabava i prošla, ali Uskok još nije detektirao tko je osoba koja je tu nabavu i provela.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Beroš će proći najgore?

Uskok je Beroša označio kao drugookrivljenoga, a kako su prije njega priznali Petrači i Pozder, prema informacijama 24sata, proći će najgore kad je u pitanju kazna. Uz to, tužiteljstvo tvrdi da je primio mito kao ministar, pa je kazna stroža. Kao ministar je, prema optužnici, koristio svoj autoritet nad ravnateljima bolnica da se sastaju s Pozderom kako bi im ovaj prezentirao svoje uređaje, i onda koristio svoj položaj i donosio odluke kako bi se u Državnom proračunu osigurao novac za financiranje postupaka javnih nabava tih medicinskih uređaja iako to nije bilo predviđeno godišnjim planovima javnih nabava tih bolnica. Pozder je onda osiguravao izradu tehničke dokumentacije za natječaje koja odgovara specifikacijama njegovih uređaja i čak određivao kriterije bodovanja ponuda u postupcima javnih nabava.

Goran Roić, ravnatelj Klinike za dječje bolesti | Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL, ilustracija

Kad je u pitanju Roić, u optužnici piše da se sastao s Pozderom, a spojio ih je Hrvoje Petrač koji je s njim bio u prijateljskim odnosima. Preuzeo je od Pozdera tehničke specifikacije njegovih uređaja kako bi točno to tražio na javnoj nabavi, a onda je Ministarstvu zdravstva podnio zahtjev za hitnu nabavu operacijskog mikroskopa čiju je vrijednost napuhao na 500 tisuća eura te zatražio osiguranje tog iznosa od Beroša. Beroš je to i napravio za mito od 25 tisuća eura, koliko je navodno dobio i Roić. Pozder je taj mikroskop kupio za 125 tisuća eura.

Foto: Privatna arhiva/Pixsell

Kad je u pitanju Rotim, njegova poliklinika je dobila identičan mikroskop vrijedan 115 tisuća eura, a cijenu su za natječaj uvećali na 450 tisuća eura. To je bolnica tražila od Ministarstva zdravstva, i Beroš je to, još jednom, i odobrio.

Prema optužnici državni proračun je oštećen za 740 tisuća eura, Beroš je primio 75 tisuća eura mita, za Pavića se ne zna koliko je dobio za posredstvo, Roić je dobio 25 tisuća eura, Pozderova tvrtka je dobila nepripadnu korist od oko 475 tisuća eura, a Rotimova poliklinika je dobila mikroskop vrijedan 115 tisuća eura. U KB Dubrava im ova shema nije prošla jer je ravnatelj, neznajući da je i Beroš uključen, Beroša obavijestio o tome da je odbio Pozderovu ponudu, nakon čega je Beroš pokazao jači interes za sastanke između tog ravnatelja i Pozdera.

Foto: PIXSELL//Ilustrativna fotografija

Komunicirao s DORH-om

Petrač se nakon osam mjeseci izbivanja sam javio u zatvor u Remetincu i sutradan ekspresno priznao sve što mu Uskok stavlja na teret, u obrani koja je trajala desetak sekundi. Kako doznaju 24sata, preko posrednika je navodno komunicirao s DORH-om u pogledu svog povratka, i to preko svog prijatelja iz 90-ih i 2000-ih. No hrvatske vlasti nisu znale koji će to točno biti dan. Prema neslužbenim informacijama, Petrač se skrivao u jednoj od susjednih zemalja, a kako je za njim bila na snazi međunarodna tjeralica i Europski uhidbeni nalog, pitanje je kako je ušao u Hrvatsku bez da ga uhite na granici ili aerodromu.

Paralelne istrage

Sve je počelo sredinom studenog 2024. Uskok je uhitio tad još aktualnog ministra zdravstva Vilija Beroša, predstojnika Klinike za neurokirurgiju KBC-a Sestre milosrdnice Krešimira Rotima te poduzetnika Sašu Pozdera, čija je firma Medical Innovation Solutions. Njihova istraga Beroša je sumnjičila za trgovanje utjecajem, Rotima za primanje, a Pozdera za davanje mita. Istragu su pokrenuli i protiv dvije tvrtke, Pozderove MIS te Poliklinike Rotim. Istog dana Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) uhitio je i tadašnjeg ravnatelja Klaićeve bolnice Gorana Roića te Tomu Pavića iz krapinskog HZZO-a. Tad se doznalo da su dva tužiteljstva vodila izvide o istim nabavama, s tim da je EPPO, uz petoricu navedenih, osumnjičio Petrače, oca Hrvoja te sinove Novicu i Nikolu. Također, EPPO je Beroša sumnjičio i za primanje mita od 75.000 eura, dok ga Uskok za to ne tereti. Kako dva tužiteljska tijela ne mogu voditi istrage u istom predmetu, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić odlučio je da će sve preuzeti Uskok pa su istrage spojene. Sporno je nekoliko nabava robotskih uređaja, od kojih su tri realizirane. Riječ je o kupnji robotskog mikroskopa za KBC Sestre Milosrdnice u iznosu od 456.200 eura u svibnju 2022. godine, nabava robotskog mikroskopa u listopadu 2022. godine za KBC Osijek po cijeni od 464.300 eura te u svibnju 2023. godine nabava za Kliniku za dječje bolesti u Zagrebu po cijeni od 487.500 eura.

Za KB Dubrava nabava robotskog uređaja nije prošla jer je ravnatelj odustao budući da im ponuđeno nije odgovaralo. Predstojniku Klinike za kirurgiju KBC Split Saša Pozder je tijekom prezentacije uređaja ponudio iznos od 100.000 eura kako bi u budućem postupku javne nabave poduzeo sve potrebne radnje i osigurao da se sklopi ugovor s njegovim društvom, što je ovaj odmah odbio.

Foto: Zeljko Hladika/24sata/PIXSELL

Ta je nabava trebala biti sufinancirana sredstvima EU, ali do nje na kraju nije došlo.

Na taj su način, navodi DORH u priopćenju, okrivljenici Pozderovoj tvrtki osigurali dobivanje poslova ukupne vrijednosti 1,4 milijuna eura, dok su na razlici između stvarne tržišne cijene robotskih mikroskopa i kupoprodajne cijene, njegovom društvu pribavili nepripadnu materijalnu dobit od najmanje 494.500 eura. Vili Beroš u Remetincu je proveo devet dana, a nakon izlaska poručio je da njega nikad nitko nije zvao "Mali". To je nadimak iz WhatsApp grupe "Petrač&Pozder", koji se, sumnjaju istražitelji, odnosi na Beroša. USKOK je objavio da je u ovom slučaju blokirana imovina vrijedna više od pola milijuna eura.