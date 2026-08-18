Jedan od osumnjičenih za palež dobio preko 40.000 € potpora, država mu je obnovila i kuću?

Daniel Stegnjaić, jedan od četvero osumnjičenih za podmetanje požara na zadarskom području godinama je korisnik poljoprivrednih potpora iz nacionalnih i europskih sredstava. Javno dostupni podaci pokazuju da se Stegnjaić godinama bavi poljoprivredom i da je bio korisnik poljoprivrednih potpora iz nacionalnih i europskih sredstava. Tako podaci pokazuju da mu je kroz 2025. godinu kroz više različitih mjera isplaćeno ukupno 21.814,48 eura. Ukupan iznos je razdijeljen na šest isplata.

Godinu dana ranije, prema podacima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, isplaćeno ukupno 22.195,28 eura poljoprivrednih potpora. Novac mu je isplaćen kroz devet različitih potpora. Tako mu je u dvije godine isplaćeno nešto više od 44 tisuće eura. Podsjetimo, drugi osumnjičeni je Vladimir Ćupić koji se pak povezuje s aferom 'Crno brdo'. Zadarska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad trojicom hrvatskih državljana srpske nacionalnosti, u dobi od 42, 45 i 46 godina, te 33-godišnjom državljankom Poljske.

Četvorka se sumnjiči da je 14. i 15. kolovoza namjerno izazvala deset požara na području Bilog Briga u Zadru te u Zemuniku Donjem, Galovcu, Donjim Biljanima, Zapužanima, Zemuniku, Zagradu, Lišanima Tinjskim, Škabrnji i Benkovcu.

Kako piše Vedran Salvia s Indexa, Stegnjaić je nakon smrti oca naslijedio obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo i nastavio se baviti poljoprivredom. Tijekom Oluje napustio je Donje Biljane, a u selo se najprije vratio njegov otac. Nakon njegove smrti vratio se i Daniel Stegnjaić. Obiteljska kuća obnovljena je nakon rata, kao i druge kuće u selu, u sklopu državne obnove.