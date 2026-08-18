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PALILI POŽARE

Jedan od osumnjičenih za palež dobio preko 40.000 € potpora, država mu je obnovila i kuću?

Piše Luka Safundžić,
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Jedan od osumnjičenih za palež dobio preko 40.000 € potpora, država mu je obnovila i kuću?
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Foto: Facebook
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Tako mu je u dvije godine isplaćeno nešto više od 44 tisuće eura različitih potpora...

Daniel Stegnjaić, jedan od četvero osumnjičenih za podmetanje požara na zadarskom području godinama je korisnik poljoprivrednih potpora iz nacionalnih i europskih sredstava. Javno dostupni podaci pokazuju da se Stegnjaić godinama bavi poljoprivredom i da je bio korisnik  poljoprivrednih potpora iz nacionalnih i europskih sredstava. Tako podaci pokazuju da mu je kroz 2025. godinu kroz više različitih mjera isplaćeno ukupno 21.814,48 eura. Ukupan iznos je razdijeljen na šest isplata. 

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Godinu dana ranije, prema podacima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, isplaćeno ukupno 22.195,28 eura poljoprivrednih potpora. Novac mu je isplaćen kroz devet različitih potpora.  Tako mu je u dvije godine isplaćeno nešto više od 44 tisuće eura. Podsjetimo, drugi osumnjičeni je Vladimir Ćupić koji se pak povezuje s aferom 'Crno brdo'.  Zadarska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad trojicom hrvatskih državljana srpske nacionalnosti, u dobi od 42, 45 i 46 godina, te 33-godišnjom državljankom Poljske.

Četvorka se sumnjiči da je 14. i 15. kolovoza namjerno izazvala deset požara na području Bilog Briga u Zadru te u Zemuniku Donjem, Galovcu, Donjim Biljanima, Zapužanima, Zemuniku, Zagradu, Lišanima Tinjskim, Škabrnji i Benkovcu.

Kako piše Vedran Salvia s Indexa,  Stegnjaić je nakon smrti oca naslijedio obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo i nastavio se baviti poljoprivredom. Tijekom Oluje napustio je Donje Biljane, a u selo se najprije vratio njegov otac. Nakon njegove smrti vratio se i Daniel Stegnjaić. Obiteljska kuća obnovljena je nakon rata, kao i druge kuće u selu, u sklopu državne obnove.

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Komentari 53
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