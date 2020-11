'Imamo skokove i padove koje ne možemo logično objasniti'

<p>Jako su čudne brojke sve ovo vrijeme, imamo skokove i padove koje ne možemo objasniti, epidemiolozi i mikrobiolozi i sada rade i radit će dugo u noć. Nema logičnog obašnjenja zbog čega imamo takve skokove, ali vjerujem da će doći do pada, naši sugrađani se sve više drže mjera. Naši sugrađani su fantastični, fenomenalni bili na blagdan Svih svetih i na Dušni dan i mislim da će to u konačnici rezultirati manjim brojkama.</p><p>Rekao je to za <strong><a href="https://dnevnik.hr/vijesti/koronavirus/zvonimir-sostar-gost-dnevnika-nove-tv---626529.html">Novu TV</a></strong> <strong>Zvonimir Šostar</strong>, ravnatelj NZJZ Andrija Štampar. </p><p>Kaže da su naši brojevi daleko niži od slovačkih i da nema potrebe za takvim masovnim testiranjem, a dodao je i da će novi antigenski testovi biti od velike pomoći u detekciji virusa.</p><p>- S novim brzim genskim testovima ćemo zasigurno više testirati, oni koji imaju simptome moraju ići na brze testove, a asimptomatski i dalje moraju na PCR. Sutra će biti četvrti dan da validiramo brze antigenske testove, i to od najvećeg proizvođača analitičke opreme i testova u svijetu, rezultati su za sada zaista izvanredni, osjetljivost je 97 posto. Ako se to pokaže točno bit će velika pomoć u detekciji koronavirusa, a znamo da su osnovna dva preduvjeta da se epidemija stavi pod kontrolu pravodobno testiranje i detektiranje kontakata koji se stavljaju u izolacije - rekao je.</p><p>Dodaje da nas čeka teško vrijeme i da su svi svjesni, a spomenuo je i apel Radimira Čačića o nedostatku respiratora u Varaždinu. </p><p>- Zagreb o tome ne treba brinuti, aktivirat će se Arena, imamo prodor u domove za starije i te ljude se mora hospitalizirati, a to će biti u Arenu - kaže i dodaje da respiratora ima, samo ih se treba rasporediti.</p>