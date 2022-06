'Imamo spektakularna uhićenja, a onda oslobađajuće presude. Uhićuju se nakon gubitka vlasti'

Mislim da nitko više nije začuđen, to je priča koja se ponavlja doslovce iz dana u dan. Vijest da je negdje uhićen korumpirani HDZ-ovac je nama vijest kao vremenska prognoza, poručila je zastupnica Zeleno-lijevog bloka Ivana Kekin komentiravši uhićenje bivšeg petrinjskog gradonačelnika Darinka Dumbovića.

Na opasku novinara da on nije HDZ-ovac, Kekin je zatražila pomoć oporbenih kolega da joj kažu kojoj stranci pripada.

- Što je on, nezavisni - upitala je, a predsjednik SDP-a Peđa Grbin i novinari joj odgovorili da je Reformist.

- Pardon - rekla je, a predsjednica Radničke fronte Katarina Peović dobacila iz pozadine ironično "to su te reforme."

- Da, to su te reforme o kojima slušamo svaki dan. Ne mogu reći da sam iznenađena - dodala je Kekin.

'Imamo spektakularna uhićenja, ali i spektakularne oslobađajuće presude'

Svakog onog tko se ogriješio o zakon treba procesuirati bez obzira na politički predznak, istaknuo je Grbin.

- No problem je što često imamo spektakularne akcije uhićenja i to kod ljudi stvara dojam da se stvari miču s mrtve točke, a onda kao što smo prije par dana svjedočili u slučaju Agram, to završava s oslobađajućom presudom - rekao je dodavši kako upravo sutra u Saboru raspravljaju o Zakonu o kaznenom postupku na koji, naglasio je, iz pravosuđa dolaze ozbiljne primjedbe.

- I ono ključno pitanje koje se otvara kod svake afere, kao i kod ove, hoćemo li napokon napraviti nešto da se nakon medijskim natpisa, gdje novinari odrađuju posao policije i DORH-a, i spektakularnih uhićenja te podizanja optužnica, oni koji su doista krivi i prekršili zakon za to budu i kažnjeni i to ne za pet, 10 ili 15 godina. To je ono gdje se ova Vlada nominalno bavi borbom protiv korupcije, a u stvari najviše griješi i propušta - poručio je.

Imamo spektakularna uhićenja, ali i spektakularne oslobađajuće presude, naglasio je.

- Pandemija se iskoristila za pljačku, isto se događa i s obnovom - poručio je.

'Ovo je samo jedna njegova koruptivna nadogradnja'

Ovo je jedno u nizu uhićenja koje pokazuje da u Hrvatskoj ne funkcionira ni sustav prevencije, a ni represije, komentirala je zastupnica Centra Dalija Orešković.

- Dumbovića se sjećam iz razdoblja moje funkcije u Povjerenstvu za sukob interesa, sve što se događalo kasnije samo je jedna njegova koruptivna nadogradnja. Kako korupcija jača, tako slabe institucije pod čizmom i toksičnim djelovanjem HDZ-a - rekla je naglasivši kako je HDZ čitavim nizom izmjena antikorupcijskih zakona naprosto korupciju pustio s lanca.

'Problematično je da moćnici u zatvoru završavaju tek nakon gubitka izbora'

Most je lakmus papir za ljude s one strane zakona, kaže Mostov Nikola Grmoja.

- Problematično je da moćnici u Hrvatskoj završavaju u zatvoru tek nakon gubitka izbora. Nama su potrebne neovisne institucije koje će jednako tretirati sve građane i gdje će ljudi koji imaju politički utjecaj i moć doći na udar tih istih institucija i prije nego izgube vlast. Dok je Dumbović bio koalicijski partner HDZ-a i dizao ruke u Saboru, nitko ga dirao nije - ukazao je Mostovac dodavši kako, nažalost, naše institucije nisu neovisne.

- To će se promijeniti kada se promijeni ova vlast. To ćemo uskoro i mijenjati - dodao je.

Nadu da je DORH protiv Dumbovića prikupio dovoljno dokaza i argumenata kao osnovane, a ne da imamo samo spektakularna jutarnja uhićenja, izrazio je Socijaldemokrat Davorko Vidović, koji i dolazi iz Sisačko-moslavačke županije.

- Ako je bila bilo koja vrsta pogodovanja u pitanju onda je to dobro i nema te stranke koja bi smjela pravdati bilo koga za bilo što što je protivno javnom interesu - rekao je.

Najčitaniji članci