Dumbovićevi susjedi: 'Znalo se po gradu što rade, ali nitko se nije usudio ništa poduzimati'

Bivšeg petrinjskog gradonačelnika Darinka Dumbovića jutros su oko 7 sati probudili pripadnici policije i USKOK-a. Uz Darinka, priveden je i njegov sin Darko.

Većina susjeda zavukla se u svoje kuće i ne žele komentirati Dumbovicevo uhićenje. Nekolicina Petrinjaca rekla nam je da ih uhićenje nije iznenadilo, da se znalo po gradu što rade, ali nitko se nije usudio ništa poduzimati. Dok je policija obavljali pretres u Dumbovićevom stanu u Mažuranićevoj ulici u Petrinji, obližnji susjedi promatrali su što se događa.

Udaljena tek 50-ak metara od Dumbovićeva stana, u kontejneru živi umirovljena nastavnica Marijana (81).

- Ja vam tu ne mogu puno reći. Puno toga nisam znala, nisam se uključivala u to. Dok sam radila u školi imala sam na vrh glave posla. Kada sam otišla u mirovinu, došla je bolest. Nisam puno kontaktirala s čovjekom. Pozdravio je uvijek kada je prolazio, bili smo fer, ali nikakav poseban odnos - rekla nam je Marijana.

Svjedok pretrage, Dumbovićev prvi susjed, Branko Vidović tvrdi da su bivšeg petrinjskog gradonačelnika izveli sa stražnje strane te da je već na putu za Zagreb gdje ga vode odmah u USKOK.

- Izvršili su pretres, uzeli su ono što su mislili da treba uzeti. Potpisano sve. Dumbović je otpraćen, mi idemo kući i to je to - kazao je Vidović.

- Nema ništa za reći, samo je šutio i ramišljao što će sada biti, kako će to proći - kazao je.

Policija je Vidovića kao svjedoka pretrage pozvala u 9 sati jutros.

- Normalno da sam iznenađen. Bio sam iznenađen kada sam s prozora vidio da su došli policajci - kazao je.

- Priča se, priča. Selo uvijek priča i selo će uvijek pričati. Sad će se iz ovoga svega vidjeti je li to to ili to nije to - dodao je.

- Ovo što su ljudi podnosili kaznene prijave, to ja isto protiv vas mogu podijeti kaznenu prijavu. Jedino što vrijedi je to što su danas napravili. Iz toga će se vidjeti što će biti - kazao je medijima okupljenima pred Dumbovićevom kućom u Petrinji.

Vidović je uz smijeh otkrio da je Dumbovića policija odvela sa stražnje strane.

- Dobio je dostojanstven izlaz. To je i zaslužio - dodao je te otkrio kako to sam Dumbović nije tražio.

- Jedno je biti gradonačelnik, druga je stvar biti pod sumnjom i da te uhite i da te vode. To nije lijepo, nije krasno. Kad je nešto lijepo je lijepo, a ovo, ovo je dosta ružno. I za čovjeka stresno, da ga se razvlači i navlači, gospodine Dumboviću, gospodine Dumboviću... - dodao je.

- Nije pričao o sinu. Tema je danas on, a ne sin. Što će pričati o njemu? - upitao je prvi Dumbovićev susjed koji je bio svjedok istrage.

- Ovo nije tragedija. U jednu ruku je ovo dobro da se sve vidi, iz ovoga će izaći je li kriv ili nije kriv. Ako je kriv neka ga sudi. Ako nije kriv, onda da se svima drugima gubice začepe. Da, uvjeren sam da je Dumbović nevin. Koliko ga poznajem i koliko znam što radi, na koncu konca po gradu se vidi što radi - dodao je.

Najčitaniji članci