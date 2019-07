Imao je četiri kćeri: Radnik pao sa sklele u Španskom i poginuo

Scena je bila vrlo uznemirujuća, prepričao nam je stanovnik zagrebačkog naselja Špansko.

U četvrtak oko 19 sati u Ulici Dobriše Cesarića nakon pada sa skele poginuo je građevinski radnik Hamdija Hadžić (54), koji je na zgradi obavljao krovopokrivačke radove.

Direktor građevinske tvrtke Putak za Večernji list ispričao je detalje nesreće.

- Išli su viličarom preparkirati košaru tešku 600 kilograma, bilo je to u četvrtak oko 19 sati, već pred kraj radnog vremena i onda se u sekundi dogodila tragedija - kaže direktor.

Iako ih je na zgradi radilo desetak, u trenutku nesreće s Hamdijom je bio samo jedan kolega. Ostali su bili s druge strane zgrade.

S poslom su počeli u ponedjeljak, a s Hamdijom je radilo još desetak radnika, ali u trenutku kad je došlo do nesreće svi osim njega i jednog kolege bili su s druge strane zgrade, na dijelu koji gleda na park tako da odmah nisu mogli ni vidjeti se dogodilo.



- Kako mi je poslije taj radnik koji je bio s Hamdijom rekao, njih dvojica su viličarom išla premjestiti radničku košaru koja je teška oko šesto kilograma. On je podignuo košaru koja se zatim počela ljuljati, a Hamdija je zatim dotrčao do viličara kako bi pokušao zaustaviti to ljuljanje i spriječiti da košara padne na pod, ali nije uspio i pala je točno na njega i poklopila ga – prepričava direktor Putak gradnje.

Sve je vidio i jedan susjed koji je u tom trenutku tuda prolazio te je odmah nazvao hitnu pomoć i zajedno s drugim radnikom pokušao pomoći Hamdiji koji je nakon nesreće još uvijek bio živ, ali u nesvijesti. Unatoč svim naporima, i prije nego što je hitna stigla, a trebalo joj je petnaest do dvadeset minuta, stradali radnik je preminuo, tako da su mogli samo konstatirati smrt. Svi ostali koji su u tom trenutku radili prekinuli su s poslom, a niti u petak na zgradi nije radio nitko.

Hamdija Hadžić u toj je tvrtki zaposlen 12 godina, a u veljači ove godine imenovan je na mjesto poslovođe i ovlaštenika poslodavca za zaštitu na radu. Inače živi na relaciji Zagreb – Cazin, odakle je podrijetlom.

– Njegova supruga živi tamo, a on ima i četiri kćeri od kojih, koliko znam, dvije žive u Sloveniji, dvije u BiH, a jedna još uvijek ide i u školu. Cijeli sam dan u kontaktu s obitelji, ići ćemo tamo vlasnik firme i ja kako bismo izrazili sućut uživo, a sućut im izražavam i ovim putem. Jako mi je teško jer je došlo do toga, fućkaš tu košaru koja je padala, trebao se maknuti, a ovako je nažalost stradao zbog nebitne hrpe željeza – zaključuje direktor Putak gradnje.





Tema: Hrvatska